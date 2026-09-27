蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

麻省理工學院。(美聯社)

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)日前公布2027年版全美最佳大學排名，超微(AMD)執行長蘇姿丰 、台積電創辦人張忠謀 的母校麻省理工學院(MIT )首度登上總榜第一，今年由於計分方式調整，使得理工導向、就業薪資高的學校受惠。

這是MIT在綜合大學總榜上首度居冠，過去5年MIT皆為第二名。

第2名是普林斯頓大學，第3名哈佛大學。普林斯頓自2012年版起連續拿下15年第一，今年以99分略低於MIT的100分，讓出榜首。

卡內基美隆排名大躍進

位於賓州的卡內基美隆大學(Carnegie Mellon)升至第14，創該校在這份榜單的新高；該校大學部在電腦科學、電腦工程等9個分項拿下第一。

卡內基美隆大學長期位於第21至第26名，2026年首度進入前20，2027年版再大幅躍升六位，與康乃爾大學並列第14名。

這也是該校首次闖進前15名，並首度在總榜上超越常春藤盟校的布朗大學；布朗與另外三校並列第16名。

計分方式調整 理工導向受惠

這份2027年第42版排名評估了近1700所院校。今年方法有明顯調整，新增「依主修看畢業生薪資」(Earnings by Major)，使用教育部College Scorecard資料比較同一學門畢業生就業4年後的收入，並拿掉過去的畢業生負債指標，使得理工導向、就業薪資高的學校因此受惠。

MIT華人校友中，最為人熟知的包括蘇姿丰、張忠謀，以及建築師貝聿銘等。

蘇姿丰1986年進入MIT，取得電機工程學士、碩士與博士，2022年校方將奈米研究大樓命名為「蘇姿丰大樓」(Lisa T. Su Building)。張忠謀在此取得機械工程學士與碩士；貝聿銘則是建築學學士，其後再到哈佛攻讀碩士。

前20名僅兩所公立：柏克萊、洛杉磯加大

加州兩所指標公立大學柏克萊加大與洛杉磯加州大學(UCLA)排名略為下滑(去年為第15和第17)，但仍繼續留在前20，也是前20名中僅有的兩所公立大學。

聖母大學與柏克萊加大、洛杉磯加大並列第20。

柏克萊與UCLA在綜合總榜同分，並列全美公立大學第一，自1999年版起，每年公立大學之首都由加大系統校園拿下。

前20名裡，除兩所加州公立大學外，其餘皆為私立。

2027年U.S. News綜合大學前20名：

1.麻省理工學院(MIT) 2.普林斯頓大學 3.哈佛大學 4.耶魯大學 5.加州理工學院、史丹福大學(並列) 7.賓州大學 8.杜克大學 9.約翰霍普金斯大學、西北大學、芝加哥大學(並列) 12.哥倫比亞大學、達特茅斯學院(並列) 14.卡內基美隆大學、康乃爾大學(並列) 16.布朗大學、萊斯大學、范德堡大學、聖路易華盛頓大學(並列) 20.柏克萊加州大學、洛杉磯加州大學、聖母大學(並列)