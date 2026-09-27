熊貓回來了 平平、福雙抵亞特蘭大

熊貓平平、福雙已經抵達亞特蘭大，圖為從中國出發時的情形。(美聯社)

中國大熊貓「平平」與「福雙」27日上午平安抵達亞特蘭大 ，並於上午8時55分抵達亞特蘭大動物園，展開為期10年的旅美生活。這是亞特蘭大動物園睽違近兩年後，再度迎來大熊貓。

雄性「平平」與雌性「福雙」27日凌晨2時55分從四川成都雙流機場出發，搭乘聯邦快遞 (FedEx)波音 777貨機「熊貓專機」(FedEx Panda Express)飛往美國，於美東時間27日清晨近7時抵達哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場。

專機降落後，中美雙方獸醫及飼養員立即為兩隻大熊貓進行聯合檢查，確認健康狀況良好。完成檢疫及通關程序後，「平平」與「福雙」被送往亞特蘭大動物園，目前已進入隔離檢疫階段。中方獸醫及飼養員將駐園三個月，協助進行適應及行為訓練，幫助牠們熟悉新環境。

「平平」2020年3月17日出生，「福雙」則於同年10月18日出生，兩隻均來自成都大熊貓繁育研究基地。中方表示，挑選時綜合考量年齡、健康、遺傳及性格，希望兩隻大熊貓能相處融洽，未來有機會自然繁殖。

亞特蘭大動物園今年4月宣布，與中國野生動物保護協會啟動新一輪大熊貓保護國際合作研究協議。這也是亞特蘭大與中國延續長達25年的大熊貓合作。1999年，「倫倫」與「洋洋」抵達亞特蘭大，2006年至2016年間繁育七隻幼崽；2024年10月，當時仍在亞特蘭大的「倫倫」、「洋洋」及雙胞胎「雅倫」、「喜倫」返回中國，結束上一階段合作。

「平平」、「福雙」抵美也緊接在中國國家主席習近平訪美之後。習近平日前在華府訪問期間宣布，兩隻大熊貓即將前往亞特蘭大。中方表示，雙方將透過大熊貓保育研究及文化交流，增進兩國民眾相互了解。

目前「平平」與「福雙」仍處於隔離適應期，亞特蘭大動物園尚未公布與遊客見面的日期。