我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳中國擬允許字節跳動、阿里巴巴購買Nvidia新晶片

熊貓回來了 平平、福雙抵亞特蘭大

熊貓回來了 平平、福雙抵亞特蘭大

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
熊貓平平、福雙已經抵達亞特蘭大，圖為從中國出發時的情形。(美聯社)
熊貓平平、福雙已經抵達亞特蘭大，圖為從中國出發時的情形。(美聯社)

中國大熊貓「平平」與「福雙」27日上午平安抵達亞特蘭大，並於上午8時55分抵達亞特蘭大動物園，展開為期10年的旅美生活。這是亞特蘭大動物園睽違近兩年後，再度迎來大熊貓。

雄性「平平」與雌性「福雙」27日凌晨2時55分從四川成都雙流機場出發，搭乘聯邦快遞(FedEx)波音777貨機「熊貓專機」(FedEx Panda Express)飛往美國，於美東時間27日清晨近7時抵達哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場。

專機降落後，中美雙方獸醫及飼養員立即為兩隻大熊貓進行聯合檢查，確認健康狀況良好。完成檢疫及通關程序後，「平平」與「福雙」被送往亞特蘭大動物園，目前已進入隔離檢疫階段。中方獸醫及飼養員將駐園三個月，協助進行適應及行為訓練，幫助牠們熟悉新環境。

「平平」2020年3月17日出生，「福雙」則於同年10月18日出生，兩隻均來自成都大熊貓繁育研究基地。中方表示，挑選時綜合考量年齡、健康、遺傳及性格，希望兩隻大熊貓能相處融洽，未來有機會自然繁殖。

亞特蘭大動物園今年4月宣布，與中國野生動物保護協會啟動新一輪大熊貓保護國際合作研究協議。這也是亞特蘭大與中國延續長達25年的大熊貓合作。1999年，「倫倫」與「洋洋」抵達亞特蘭大，2006年至2016年間繁育七隻幼崽；2024年10月，當時仍在亞特蘭大的「倫倫」、「洋洋」及雙胞胎「雅倫」、「喜倫」返回中國，結束上一階段合作。

「平平」、「福雙」抵美也緊接在中國國家主席習近平訪美之後。習近平日前在華府訪問期間宣布，兩隻大熊貓即將前往亞特蘭大。中方表示，雙方將透過大熊貓保育研究及文化交流，增進兩國民眾相互了解。

目前「平平」與「福雙」仍處於隔離適應期，亞特蘭大動物園尚未公布與遊客見面的日期。

精華 FAQ

  • 兩隻大熊貓在27日上午平安抵達亞特蘭大，並於上午8時55分進入亞特蘭大動物園，正式展開為期10年的旅美生活。

  • 專機降落後，中美雙方獸醫與飼養員先為牠們聯合檢查，確認健康良好，再完成檢疫與通關程序，送往動物園進入隔離適應階段。

  • 亞特蘭大與中國的大熊貓合作已延續25年，過去曾成功繁育7隻幼崽；此次新協議希望透過保育研究與文化交流，增進兩國民眾了解。

亞特蘭大 波音 聯邦快遞

上一則

比爾蓋茲批川普拒設AI防護 稱不會拖累對中競爭

延伸閱讀

習送美大禮 熊貓平平、福雙已在路上 美砸600萬美元升級場館迎貴客

習送美大禮 熊貓平平、福雙已在路上 美砸600萬美元升級場館迎貴客
中國公布川習會8點共識 300億美元降稅安排、重申二戰盟友

中國公布川習會8點共識 300億美元降稅安排、重申二戰盟友
大熊貓「青寶」5歲萌翻華府 復古生日趴冰蛋糕搶鏡

大熊貓「青寶」5歲萌翻華府 復古生日趴冰蛋糕搶鏡
白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

熱門新聞

尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食