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冥冥之中？南加校友剛演「好漢歌」20天後送別劉歡

記者楊青╱洛杉磯即時報導
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中山大學南加校友會以《水滸傳》人物為創意，自編、自導、自演《好漢歌》，展現替天行...
中山大學南加校友會以《水滸傳》人物為創意，自編、自導、自演《好漢歌》，展現替天行道和江湖氣概。（中山大學南加校友會提供）

中國著名音樂家、歌手劉歡25日在上海病逝消息傳出，南加歌迷備感震驚。中山大學南加校友會回想20天前才在南加2026中華高校聯盟「異彩華章藝術節」舞台演出「好漢歌」，如今這首原由劉歡唱紅的經典歌曲，竟意外成為大家向這位一代歌手致意的「告別曲」。

中山大學南加校友、洛杉磯天邊合唱團團員周小武表示，這次「好漢歌」演出是校友會自行策劃，當初選歌時，與劉歡後來離世「完全沒有關係」，只是大家熟悉這首歌，也喜歡歌曲中豪邁、俠義的氣氛。沒想到9月6日登台後，短短20天，劉歡便離開人世。「現在回頭看，真的覺得冥冥之中，好像是我們在他離世前，最後一次向他致敬」。

南加高校聯盟人才輩出，每年的藝術節更是豐富多彩，要獲得登台表演機會，通常需要過五關斬六將。中山大學南加校友會今年以《水滸傳》人物為創意，自編、自導、自演「好漢歌」，展現「替天行道」和江湖俠義。由高校聯盟副會長孫曉璐擔任導演，余曼麗負責組織，16、17名校友每周排練持續近兩個月，最終在眾多團隊中脫穎而出。

有趣的是，這群「梁山好漢」大多沒有真正的舞台經驗。在《水滸傳》中扮演宋江的周小武說，除演唱劉歡歌曲的主唱以及吹嗩吶的團員有表演經驗外，其他人幾乎都是第一次接受這樣的舞台挑戰。

「剛開始大家的表現其實真不怎麼樣」，沒想到經過兩個月磨合，正式登台時，所有人逐漸放開，唱出了自己就是梁山好漢的氣勢，效果遠超預期。歌曲唱到一半，台下已喝彩不斷，觀眾與舞台互動熱烈。節目結束，全場持續熱烈掌聲。

而如今，這段熱烈的舞台記憶，因劉歡的突然離世，增添一層難以言喻的感傷。周小伍表示，他們這一代人幾乎都是和劉歡的歌聲一起成長。劉歡上世紀80年代走紅，從《心中的太陽》、《少年壯志不言愁》，到《好漢歌》、《千萬次的問》，不同時期都有膾炙人口作品；2008年北京奧運會開幕式上，他與「美聲天后」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）共同演唱《我和你》，更讓他的聲音成為許多人共同的時代記憶。

周小武說，劉歡去世的消息一出，中山大學南加校友會成員第一時間想起的，就是那首剛剛唱過、也唱得最盡興的「好漢歌」。

中山大學南加校友會9月初在南加州2026中華高校聯盟「異彩華章藝術節」上演出《好...
中山大學南加校友會9月初在南加州2026中華高校聯盟「異彩華章藝術節」上演出《好漢歌》（劉歡原唱），成為本届藝術節最驚艷的節目。（中山大學南加校友會提供）

中山大學南加校友會9月初在南加州2026中華高校聯盟「異彩華章藝術節」上演出《好...
中山大學南加校友會9月初在南加州2026中華高校聯盟「異彩華章藝術節」上演出《好漢歌》（劉歡原唱），成為本届藝術節最驚艷的節目。（中山大學南加校友會提供）

中山大學南加校友會以《水滸傳》人物為創意，自編、自導、自演《好漢歌》，展現替天行...
中山大學南加校友會以《水滸傳》人物為創意，自編、自導、自演《好漢歌》，展現替天行道和江湖氣概。（中山大學南加校友會提供）

精華 FAQ

  • 因為校友會在9月6日演出《好漢歌》後僅20天，劉歡便傳出病逝消息。周小武說，當初選歌只是因為熟悉且喜歡其豪邁氣氛，沒想到事後回看，像是最後一次向他致敬。

  • 中山大學南加校友會以《水滸傳》人物為創意，自編、自導、自演《好漢歌》，由孫曉璐導演、余曼麗組織，16、17名校友每周排練近2個月，最後在眾多團隊中成功獲選登台。

  • 劉歡自1980年代走紅，代表作包括《心中的太陽》、《少年壯志不言愁》、《好漢歌》、《千萬次的問》等；2008年北京奧運會上，他與莎拉布萊曼合唱《我和你》，更成為許多人共同回憶。

南加 洛杉磯

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