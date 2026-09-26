被控殺妻 「美國偶像」前牧師開庭 竟當場播寫給小三情歌

凱萊布弗林日前開庭審理。圖／摘自X

曾參加過熱門歌唱選秀節目「美國偶像」的前牧師凱萊布弗林（Caleb Flynn），因涉嫌於今年2月殺害妻子艾希莉（Ashley Flynn）並偽造犯罪現場，遭控蓄意殺人等多項罪名。

全案於本月24日開庭審理，檢方在法庭上公開播放他疑利用AI軟體創作給小三的露骨情歌，荒謬至極的歌詞內容曝光後，不僅引發全場譁然，連旁聽席民眾都忍不住頻頻竊笑。

根據美媒報導，現年40歲的弗林遭控涉嫌在殺妻後動手腳破壞現場，營造外人入侵強盜殺人的假象。案件審理進入第5天，俄亥俄州 刑事調查局特別探員約瑟夫威廉（Joseph William）出庭作證透露，警方在檢視弗林的名下設備時，發現他在妻子身亡前幾天，無預警卸載了數個社群軟體及一款AI音樂生成App。

此外，警方也在其手機備忘錄中，查獲他透過該AI工具寫給情婦阿萊亞博特納（Alleigha Botner）的情歌歌詞。

檢方當庭播放該首AI情歌時，現場氣氛一度陷入尷尬與錯愕，不少旁聽民眾搖頭直呼不可思議，甚至強忍笑意；反觀坐在被告席上的弗林則顯得坐立難安，頻頻掏出面紙擦拭額頭冷汗。

歌詞中直白寫道：「第一次見到妳，整個房間彷彿消失。即便我心中害怕，卻仍是一見縱情」、「如今每個月的3號如雨般擊打著我，刻在痛苦之中的紀念日。蠟燭燃盡，我依舊無法釋懷。在妳離去的那一刻，生活便失去了意義」，露骨記錄下兩人偷情點滴。

對此，情婦博特納出庭受審時坦言，這首歌確實是弗林當初為了表白深情所寫，但如今看來早已「毫無意義」。博特納更當庭大爆兩人幽會細節，透露弗林常假借「清晨去健身房」為由跑來與她會面，深夜也常在她家過夜。

博特納更證實歌詞中提及的「每個月3號」，正是兩人開始傳簡訊曖昧的紀念日，更吐露弗林平時總甜喊她「我的愛」或「一生摯愛」。面對檢方提出的偽造現場與蓄意殺人等多項重罪指控，弗林在法庭上仍堅稱自己清白，堅持做無罪抗辯，全案目前仍在審理中。