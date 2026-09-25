9╱25巧遇「9 To 5」…桃莉巴頓日 全球致敬鄉村歌手

9月25日是「桃莉巴頓日」（Dolly Parton Day）。（美聯社）

據美聯社報導，今天是「桃莉巴頓日」（Dolly Parton Day）。全球各地社區在9月25日（周五）舉行活動，向這位深受喜愛的鄉村歌手致敬，正好呼應她的經典歌曲「9 to 5」。

桃莉巴頓上月因癌症逝世，享壽80歲。數十年來，她不僅是知名歌手及詞曲創作者，也跨足演藝、慈善與商業領域，留下深遠影響。如今，人們也透過各種大大小小的方式，向這位樂壇傳奇致敬。

無論是翻出衣櫃裡的亮片服飾、捐出一本童書，或調製一杯粉紅色主題雞尾酒，都能一起響應「桃莉巴頓日」。

在美國，從加州 到紐約市曼哈頓 區，越來越多州及地方官員宣布將9月25日訂為年度「桃莉巴頓日」。相關公告除了肯定巴頓輝煌的演藝生涯，也特別強調她多年來致力推廣閱讀與識字教育。

在巴頓18歲後便定居的納什維爾，市府將以粉紅色燈光及海報向這位歌手致敬，並發放貼紙、徽章與書籤。西南航空（Southwest Airlines）也宣布，周五將為旅客與員工舉辦一場以巴頓為主題的卡拉OK活動。

此外，田納西州及地方官員目前正推動將納什維爾機場改名，以巴頓之名命名。

納什維爾市長奧康奈爾（Freddie O’Connell）在聲明中表示，「桃莉巴頓對納什維爾的影響將世代延續，不僅透過她帶給我們的音樂、她幫助過的人，也透過她持續樹立的典範。她讓我們看見，關心一個社區，就意味著彼此扶持、為彼此挺身而出。」

在紐奧良，遊行團體「桃莉克魯」（Krewe of Dolly）將帶領隊伍穿越法國區，向巴頓致敬。

舊金山則預計在市中心舉行名為「桃莉巴頓日」的公開活動，主辦方希望透過這場活動慶祝生命，鼓勵民眾「大聲歌唱、盛裝打扮，並為了紀念她，比平常多一點善意」。

對於周五仍得被綁在朝九晚五工作崗位上的人來說，要抽空參加活動可能不太容易。不過，也可以透過實際行動延續巴頓樂於助人的精神。

巴頓長年致力推廣閱讀，並透過「想像圖書館」（Imagination Library）贈書計畫，鼓勵兒童閱讀。這項計畫迅速擴大，目前每月向美國、加拿大、英國、愛爾蘭及澳洲的兒童寄出超過100萬本書。

「想像圖書館」鼓勵民眾在「桃莉巴頓日」直接捐款給當地合作夥伴，或協助在自己的社區成立新的計畫。

不知道該從哪裡開始？多莉塢基金會（Dollywood Foundation）建議民眾前往ImaginationLibrary.com，輸入郵遞區號即可搜尋附近的相關計畫。

多莉塢基金會主席康耶斯（Jeff Conyers）在聲明中表示，「對桃莉而言，給予始終是發自內心、非常個人的事情。她深信幫助他人，尤其是兒童的重要性；她總認為，如果一個人有能力幫助別人，就應該伸出援手。」

這位「鄉村樂壇女王」以華麗張揚的造型聞名，經常穿著亮片服飾，搭配蓬鬆大捲髮與大量流蘇，而粉紅色更是她標誌性的代表色。

巴頓尤其喜愛蝴蝶，她曾唱道，「愛就像蝴蝶，柔軟溫柔，如一聲輕嘆。」

不妨翻翻衣櫃，找出一件更加亮眼、閃耀或華麗的服裝穿上。如果想玩得更大膽，周五甚至有些刺青師推出以巴頓為靈感的刺青；當然，戴上一個蝴蝶髮夾也同樣應景。

當然，慶祝巴頓最簡單的方法，就是一整天播放她的經典歌曲。

她的代表作包括「9 to 5」、「Jolene」及「I Will Always Love You」，豐富的音樂作品也讓歌迷有機會挖掘更多喜愛的歌曲。

巴頓生前曾希望自己的歌曲能長久流傳，也希望人們記住她曾努力讓這個世界變得更美好。

她2024年接受美聯社訪問時表示，「我希望我的許多歌曲能流傳那麼久。我也希望人們記得，我曾努力為這個世界做些好事，並留下了一些美好的事物。」