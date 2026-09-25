涉及性騷擾和職場歧視 新澤西副州長被辭職

身陷性騷擾和職場歧視爭議的新澤西州副州長卡德威爾(Dale Caldwell)在25日下午宣布辭職。美聯社

身陷性騷擾 和職場歧視 爭議的新澤西 州副州長卡德威爾(Dale Caldwell)在25日下午宣布辭職。卡德威爾是州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)親自挑選的第一號副手，但是調查指出他對女性下屬有不當行為，而被要求在25日之前辭職下台。

州長辦公室聘請律師事務所進行調查，23日公布調查結果稱，卡德威爾違反新州禁止職場歧視的政策，他曾對一名工作人員的朋友性騷擾，被拒絕後對該名工作人員說：「你們這些年輕女人想找年輕精子。」

薛瑞爾24日聲明，調查發現副州長嚴重且屢次違反州政策，未能履行職責。

考德威爾的律師卡爾卡尼(Thomas Calcagni)否認指控，稱這項調查是片面行動，未遵循必要的正當程序。卡德威爾「斷然否認」說過有關女性想要精子的話，並補充，當時一名在場州警並沒有聽到這些話。

調查報告並指稱卡德威爾違反州道德規範，試圖為他正在交往的一州府員工爭取升遷；卡德威爾5月向一官員發送電郵，推薦他稱之為「朋友」的約會對象升職為高階主管。

調查還發現，考德威爾2月19日至5月23日曾7次攜帶一或多位客人參加有票入場的活動但未付費，這些活動票價65到300元不等。

身為黑人的卡德威爾5月曾針對他的道德違規指控發表聲明。否認為了不正當目的向女性發放名片等多項指控，他說，在當前政治環境下，對有色人種的虛假指控似已司空見慣。

民主黨州長薛瑞爾表示，儘管多次警告和培訓，卡德威爾的道德違規依舊。

卡德威爾是衛理公會牧師，在出任新州副州長前曾擔任百年大學(Centenary University)校長兩年。

新州約在20年前設立副州長職務。州長候選人可挑選競選搭檔和副州長人選，但副州長是獨立選舉的職位，所以州長無權解雇副州長，但有權任命或解除他某些職務、並可限制他在州府中的參與程度；副州長可被州議會彈劾並免職。

依規定，如果薛瑞爾去世、被解職或喪失行為能力，卡德威爾將是州長第一順位繼任者。