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一家子遊加拿大竟鬧到丟工作…她曬「美國湖」衛衣挨轟

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）的美國部分重新命...
美國總統川普簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）的美國部分重新命名為「美國湖」。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，密西根州一家信用合作社的執行長日前因一張「AI修圖照」引發爭議，如今已不再擔任該公司的執行長。她先前在前往加拿大旅遊期間，將家人合成穿上印有「美國湖」（Lake America）字樣的上衣，並在社群媒體分享，引發網友撻伐。

Family First Credit Union表示，對於這則社群貼文造成會員及社區民眾的「擔憂、失望與傷痛」，深感抱歉。信用合作社強調，公司有責任以會員及信用合作社的最大利益為優先，維護會員信任，並將社區放在首位。

根據ABC12 News報導，「美國湖」上衣的照片於9月11日曝光，Family First執行長史密斯（Jane Smith）當天分享一張照片，並利用ChatGPT修改照片，讓自己與家人看起來像是穿著印有「美國湖」字樣的上衣。當時，史密斯一家正展開為期10天的加拿大新斯科細亞省哈利法克斯之旅。

史密斯當時還在貼文中寫道，「喜歡我們的上衣嗎？不知道加拿大會不會喜歡。哈哈哈哈。」這則貼文之後遭刪除。

就在兩周前，美國總統川普簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）的美國部分重新命名為「美國湖」。這項更名舉動引發加拿大總理卡尼（Mark Carney）及包括紐約州長霍楚（Kathy Hochul）在內的美國政界人士批評。MapQuest拒絕採用新名稱，但蘋果與Google已跟進更新。

史密斯的貼文隨即在網路上引發一陣撻伐。一名Reddit網友甚至留言表示，她「大可以帶著她的政治鬧劇滾蛋」。

面對外界批評，史密斯表示後悔，強調一家人並非想藉此發表政治立場，只是想拿「五大湖之一遭重新命名」這件事開個玩笑。

她也解釋，這張經AI修改的照片原本只發布在自己的私人Facebook帳號，後來妹妹麗莎（Lisa）將照片轉發到公開平台，且未標明照片經過AI修改。

史密斯表示，事件延燒後，一家人甚至因收到死亡威脅而提前結束旅程。她還說，今後不會再使用AI修改照片。

「我從來不希望冒犯或傷害任何人。」史密斯表示，她對任何讓人覺得自己不被重視、甚至不被當成人看待的貼文，都感到後悔。

Family First Credit Union總部位於密西根州薩吉諾（Saginaw），距離加拿大邊境約75英里（約121公里）。

Family First稍早向ABC12表示，信用合作社「明確反對並拒絕接受」執行長珍．史密斯這則涉及社群媒體的貼文內容。

精華 FAQ

  • 起因是執行長史密斯在加拿大旅遊時，將家人合成穿上寫有「美國湖」的上衣，並上傳社群媒體，還搭配帶有玩笑意味的文字，結果引發大量批評與反感。

  • 因為「美國湖」涉及川普將安大略湖美國部分重新命名的政治爭議，貼文又帶有嘲諷感，讓不少人認為她在加拿大旅遊時刻意挑釁，因此在網路上遭到撻伐。

  • 史密斯表示後悔，稱原本只是開玩笑，並說不會再用AI修圖；信用合作社則強調反對該貼文、向會員與社區致歉，並表示公司已不再由她擔任執行長。

加拿大 密西根州 社群媒體

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