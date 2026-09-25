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30人衣不蔽體 接受「入會考驗」…大學兄弟會爆醜聞

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為麥迪遜威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madi...
圖為麥迪遜威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）畢業典禮。（美聯社）

據紐約郵報報導，麥迪遜威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）一個未獲校方認可的兄弟會，近日爆出疑似「入會整肅」（hazing）事件。警方接獲匿名舉報後前往查訪，發現約30名年輕男子擠在悶熱、骯髒的地下室內，不僅衣著不整，身上還沾滿食物、調味料及不明液體，其中一些人甚至出現疑似遭到肢體攻擊的傷勢。

警方表示，兄弟會會長、20歲的克萊因（Brayden J. Klein）及副會長、20歲的范恩（Samuel N. Vane），因涉嫌入會整肅及擾亂秩序，於周三遭到逮捕，兩人均面臨輕罪指控。

警方約於周三晚間8時20分前往麥迪遜市（Madison）一處Alpha Epsilon Pi兄弟會會所。現場室內恆溫器設定在華氏81度（約攝氏27度），加上空氣悶熱，地下室內相當難受。

警方隨後將所有人帶到屋外，並逐一檢查疑似正在接受「入會考驗」的成員，以確認是否有人失去意識或受傷。警方指出，現場大多數人年齡為18歲。

警方形容，這個兄弟會是「未獲認可、未經認證」的學生組織。麥迪遜威斯康辛大學早在10多年前便已終止與該組織的關係。

校方在聲明中表示，學校致力於預防及處理入會整肅事件。任何違反法律、校規或大學政策的學生，都可能依「威斯康辛州行政法典」第UWS 17章接受處分，處分包括書面訓誡、紀律觀察、停學、退學，以及其他教育性處分。

不過，雖然Alpha Epsilon Pi兄弟會的校內分會已遭校方禁止，但Alpha Epsilon Pi全國性組織本身仍獲承認，依法仍可在校外運作，不受學校隸屬關係限制。

精華 FAQ

  • 事件核心是疑似「入會整肅」行為，也就是以羞辱、操弄或疑似體罰方式考驗新成員。警方到場時，現場環境惡劣，且有人身上疑似出現受傷跡象。

  • 警方在麥迪遜市一處兄弟會會所內，發現約30名年輕男子擠在悶熱又骯髒的地下室，許多人衣著不整，身上沾滿食物、調味料與不明液體，部分人還疑似受過肢體攻擊。

  • 兄弟會會長與副會長已因涉嫌入會整肅及擾亂秩序被捕，面臨輕罪指控。校方則表示將依相關規範處理違規學生，但該組織的全國性架構仍可在校外運作。

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