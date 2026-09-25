擺脫高價標籤 中小型私立大學大幅調降學費

華爾街日報25日報導，曾經把高學費視為品質象徵的許多大學，如今紛紛大幅降價。越來越多私立大學透過提供比照本州學費優惠、免貸款 助學金(loan-free aid)等措施，增加對公立大學的競爭力。蒙大拿州私立天主教文理學院「卡羅爾學院」(Carroll College)從2027年秋季開始，學費調降40%。明尼蘇達州私立文理學院「卡爾頓學院」(Carleton College)2027年秋季開始取消學貸 計畫，改用其他方式為學生提供財務援助。

越來越多私立大學開始檢討向學生家庭收取費用的狀況。卡羅爾學院校長葛羅溫卡(Jennifer Glowienka)表示：「現在確實出現劇烈改變。」

報導指出，專家表示，降價策略雖能引起熱烈討論，但某些措施並不能轉化成促進招生成長的持續動力。在某些情況下，如果本來就很少學生支付全額學費，調降學費只是一種行銷手段，實質作用不多。

升學顧問公司EAB財務補助優化部副總監薛雷德(Brett Schraeder)表示，學校考慮的不只是其他競爭對手，還希望獲得學生家庭注意。

多年來，學生家庭經常把學費價碼與教育品質畫上等號。為學生提供1萬元獎學金的學校，看起來比學費標價便宜1萬元的大學看起來更有聲望。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)高等教育經濟學家鮑姆(Sandy Baum)表示，學生因為獲得獎學金而感覺良好。

然而，規模較小的私立大學已經出現變化，重新思考收費模式。

卡羅爾學院耗時數年討論是否改變學費價格與折扣模式。校方主管階層察覺到，學生看到高學費之後經常不來申請，也沒看財務補助計畫。校方後來拍板每年學雜費2萬6800元，葛羅溫卡指出，這個數字其實「更貼近現實」，為提供獎學金留下彈性空間，又跟外州公立大學收費相當。

愛阿華州私立文理學院「柯伊學院」(Coe College)宣布，明年秋季起學費調降45%，來到3萬1850元。校長海斯(David Hayes)表示，之前的學費標準「把人都嚇跑了」。