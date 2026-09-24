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星巴克大砍北美250家門市 執行長祭20億元省錢計畫

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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星巴克本周將在北美關閉約250家業績不佳的咖啡店。（美聯社）
星巴克本周將在北美關閉約250家業績不佳的咖啡店。（美聯社）

星巴克（Starbucks）持續推動「重返星巴克」（Back to Starbucks）策略。據華爾街日報（Wall Street Journal）報導，星巴克本周將在北美關閉約250家業績不佳的咖啡店，希望藉此降低營運成本，並提升整體門市的財務回報。

這是執行長尼柯爾（Brian Niccol）自2024年9月上任以來，第二波門市縮減行動。星巴克表示，此次關店預計將產生約3億美元的重組費用。

星巴克營運長格蘭姆斯（Mike Grams）周四在給員工的訊息中表示，盡管員工投入大量心力，仍有部分咖啡店持續表現不佳。

公司表示，對於即將關閉的門市，將盡可能協助咖啡師轉調至其他店點；至於離職員工，則會提供遣散福利。

此次關店是星巴克更大規模重組計畫的一環。星巴克董事會於2025年9月通過相關計畫，除了關閉部分咖啡店，也將依「重返星巴克」策略，重新調整公司的支援組織。

星巴克當時估計，整體重組費用約達10億美元，其中約90%與北美業務有關。

這筆費用包括約1.5億美元的員工離職福利、4億美元的門市資產處分與減損費用，以及4.5億美元的加速租約成本，也就是在租約到期前提前關閉門市所產生的相關費用。

截至6月底，星巴克在北美共有11,149家自有及自營門市，比去年同期減少約300家。

除了縮減門市規模，尼柯爾也同步精簡企業人力。

據華爾街日報報導，星巴克過去一年裁減約2,000個企業職位，另取消數百個尚未補實的職缺。

今年8月，星巴克再裁撤超過200名企業員工，其中包括門市設計、開發及科技部門人員。這些員工此前拒絕搬遷至公司位於田納西州納許維爾（Nashville）的新辦公室。

今年稍早，星巴克也裁撤另外300個美國企業職位，並關閉位於芝加哥、亞特蘭大、達拉斯及加州伯班克（Burbank）的區域辦公室。

據華爾街日報報導，尼柯爾設定的目標，是在公司2028會計年度結束前削減20億美元成本。

在縮減北美門市與企業人力的同時，星巴克也透露，未來新增門市將主要集中在北美以外的市場。

至於美國市場，星巴克則正在開發規模較小的新型門市模式，希望透過調整店面規模與營運方式，降低成本並改善門市的整體經營表現。

精華 FAQ

  • 公司表示，這些門市持續表現不佳，關店可降低營運成本、改善資源配置，並提升整體門市的財務回報，屬於「重返星巴克」重組的一部分。

  • 星巴克估計，此次關閉約250家門市將產生約3億美元重組費用，包含門市資產減損、處分成本及提前終止租約等相關支出。

  • 根據華爾街日報報導，尼柯爾設定要在公司2028會計年度結束前削減20億美元成本，同時把新增門市重心放在北美以外市場。

華爾街 星巴克

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