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22歲男夢想成為消防隊員 卻因高中「在家自學」遭拒

記者顏伶如／即時報導
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圖為消防員示意圖。（歐新社）
圖為消防員示意圖。（歐新社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)23日報導，22歲內布拉斯加州男子柯茨(Andrew Coates)曾在消防局擔任義工，也持有州政府核發的緊急救護技術員(EMT)執照，但他申請成為正式消防隊員時，卻因高中是在家自學(homeschooled)而被市府單位打回票，引發歧視爭議。

報導指出，這起案件引起輿論注意，因為在家自學不僅合法，近年來也變得日漸普遍，但在家自學的學歷憑證能否獲得雇主承認則不一定。

柯茨曾在內州錫達布拉夫斯消防局(Cedar Bluffs Fire Department)擔任義工，但一直希望以消防隊員為職業。他向弗里蒙特消防局(Fremont Fire Department)提出求職申請，卻被市府單位以高中學歷是在家自學為由拒絕。

柯茨接受地方電視台WOWT訪問時說，自己的夢想就是想成為消防隊員，「這是我的職業生涯目標，能從事熱愛的工作，還能獲得報酬」。

弗里蒙特市今年4月發布消防局招聘公告，對於消防隊員資格僅寫道必須「高中畢業」。

柯茨申請遭拒之後，公告資格欄略有更新，增加文字寫道必須「畢業於經過認證的高中」(graduation from an accredited high school)。

柯茨與家人認為規定不合理，錫達布拉夫斯消防局局長利坦柏格(Chris Lichtenberg)對柯茨表達支持，並說弗里蒙特市如此措施等於錯施人才。

大約30名在家自學支持者聲援柯茨，向州政府公務員委員會(Civil Service Commission)提出申訴。利坦柏格對委員會指出，柯茨顯然受到歧視。

弗里蒙特市人事處處長麥克達菲(Jennifer McDuffee)表示，畢業證書的要求向來是約定俗成，屬於「典型的默契理解」。她說，當有人要求高中畢業或高中同等學歷證書(GED資格時，意思就是指經過認證的畢業證書。

公務員委員會坦承招聘公告用字遣詞存在模糊空間，但對申速做出裁決指出，委員會無權干預市府政策。

根據「全國在家教育研究中心」(National Home Education Research Institute)統計，全國50州都認定在家自學屬於合法，2024-2025學年度當中全美約有340萬名學生在家自學，約占全國幼稚園到高中12年級(K-12)學生總數的6.3%。

精華 FAQ

  • 柯茨雖有EMT執照且曾在消防局擔任義工，但市府認定他的高中學歷屬於在家自學，不符合消防員職缺對學歷的要求，因此未獲錄取。

  • 原始公告只寫消防員需高中畢業，柯茨申請遭拒後，資格欄被更新為必須「畢業於經過認證的高中」，使在家自學者更難符合條件。

  • 因為在家自學在全美屬合法，卻可能不被部分雇主承認，支持者認為柯茨受到不公平對待，約30人向州公務員委員會提出申訴。

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