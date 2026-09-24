民主黨在深紅州推派獨立候選人 錄音檔外洩發言內容惹議

內布拉斯加州獨立候選人奧斯勃恩。(美聯社)

為了在共和黨 享有絕對優勢的「深紅州」挑戰尋求連任的內布拉斯加州 聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)，民主黨 出奇招推舉獨立候選人奧斯勃恩(Dan OsbornDan Osborn)。華爾街日報23日報導，奧斯勃恩形容川普支持者「生活可能過得很糟糕」的發言，遭外洩錄音檔披露之後引發爭議，民主黨對於內州參議員席次的選舉策略成為高風險賭注。

奧斯勃恩工業機械師，在選舉中自我定位為有辦法對抗兩黨的政治局外人。在電視廣告中，奧斯勃恩描述自己挺身對抗自由派民主黨人，願意支持鞏固南部邊境的政策，希望阻擋進步派倡議政策。奧斯勃恩的競選主軸在身為「深紅州」的內州有助於吸引共和黨選民與無黨派選民。

不過，奧馬哈世界先驅報(Omaha World-Herald)最近幾周報導的錄音檔裡，奧斯勃恩談到美墨邊境圍牆是「種族主義的象徵」，談到川普支持者時則說川粉「生活可能過得很糟糕」。他在發言中也說，由於需要共和黨選民投票支持而無法暢所欲言。

報導指出，左派陣營崛起的政治素人候選人為民主黨招惹麻煩，奧斯勃恩是最新一例。延攬奧斯勃恩參選的政治伯勒，就是當初提拔普拉特納(Graham Platner)在緬因州代表民主黨角逐聯邦參議員的民粹主義路線選舉操盤手莫拉夫(Dan Moraff)。普拉特納由於性侵指控越演越烈，7月初已宣布退選。

奧斯勃恩並沒有質疑錄音檔的真實，接受CNN訪問時僅表示，願意向受到冒犯的民眾致歉。他表示，發言內容是在對支持川普的選民表達感同身受的看法，說明能夠理解選民為什麼為支持像川普一樣的政治局外人參選。

奧斯勃恩接受CNN訪問時說：「民眾覺得非常憤怒，尤其覺得權利遭到剝奪，這就是川普在內布拉斯加州捕捉到的情緒。」

市場調查機構AdImpact統計，一個新的超級政治行動委員會(Super PAC)上周開始播放攻擊奧斯勃恩的廣告，這個組織所預訂的廣告時段花費，金額超過這場選舉任何廣告主。

中間派民主黨政策智庫機構「第三條路」(Third Way)副總監凱瑟勒(Jim Kessler)說，奧斯勃恩錄音檔發言令人憂心之處在於剛好落實芮基茲指控他其實是民主黨人的說法。