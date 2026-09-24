尋求庇護者已成為川普政府大規模遣返行動鎖定新目標

許多尋求庇護者以為美國是能夠棲身的避風港，卻在川普重返白宮之後被下達驅逐令。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

華盛頓郵報 24日報導，根據移民法院紀錄，川普 總統二度執政的最初19個月期間，移民法官依照司法部指示之下驅逐44萬名庇護 尋求者，人數超過之前8年總和。許多尋求庇護者以為美國是能夠棲身的避風港，卻在川普重返白宮之後被下達驅逐令。聯邦統計數據顯示，尋求庇護者已經成為川普政府大規模遣返行動的鎖定新目標。

厄瓜多婦人葛瑞絲‧卡萊羅(Grace Calero)上個月車禍受傷而在佛羅里達州住院時，一名警官到病房告知移民官員有些問題要詢問。卡萊羅合法入境美國，庇護申請正在審理中，持有有效工作許可，也有佛州駕照。對於移民官員詢問原本不擔心的她，數小時後被戴上手銬。卡萊羅與19歲女兒雙雙被認定非法居留，被移送到移民和海關執法局(ICE)位於坦帕的拘留中心。

幾天之後，卡萊羅母女在ICE官員護送下前往坦帕國際機場，搭乘遣返專機回到厄瓜多。

卡萊羅本來不想離開故鄉，月薪3000美元收入讓她在厄瓜多成為高收入族群。但她表示，因為從事為政治人物提供諮詢的工作而接到死亡威脅。她在2023年持觀光簽證入境美國，2024年申請庇護，在一家食品品牌行銷公司上班。卡萊羅的女兒則在2025年申請庇護，母女倆定居於佛州奇士美(Kissimmee)。

佛州波爾克郡(Polk County)警長辦公室發言人懷爾德(Scott Wilder)說，警方調查車禍時把卡萊羅母女的訊息分享給移民和海關執法局，以確認是否有移民違規行為。

懷爾德表示，警長辦公室接獲移民和海關執法局通知說，卡萊羅母女在簽證逾期之後非法滯留，要求警方拘留。

卡萊羅表示，知道申請庇護不等於取得合法身分，但申請庇護時必須依照規定留在美國，「我遵守所有規定，沒有省略任何步驟」。

卡萊羅說，在拘留中心遇到當初車禍肇事者，對方是一名海地婦人。她說，一起車禍導致兩人都遭到拘留，「她對我下跪請求原諒，我們抱在一起痛哭，一起祈禱」。