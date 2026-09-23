彭博：F-35戰機零件 澳洲運返美國時 遭轉運香港 落入中國手中

F-35隱形戰機的座艙罩表面塗有透明雷達吸波材料，屬於戰機隱形能力的一環，這項技術目前只有美國及盟友掌握。 (路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： F-35敏感零件運返美國途中，竟被轉運至香港並落入中國手中。

F-35敏感零件運返美國途中，竟被轉運至香港並落入中國手中。 重點二： 受影響零件包含座艙罩與武器艙門，恐牽動隱形技術外洩風險。

受影響零件包含座艙罩與武器艙門，恐牽動隱形技術外洩風險。 重點三：美國國會、國防部與澳洲已啟動調查，洛馬稱正配合回收。

美軍一批F-35隱形戰機的敏感零件夏季從澳洲 運返美國維修途中，意外被轉運至香港 。彭博(Bloomberg)23日報導，這批包括用來覆蓋駕駛艙的座艙罩與武器艙門等零件，目前落入中國手中。

政治新聞網站Politico率先引述三名知情人士披露此事，這批零件由代表F-35製造商「洛克希德馬丁」(Lockheed Martin)的中間商負責運送，但貨物為何遭轉向仍不清楚。

彭博報導F-35零件落入中國手中之際，中國國家主席習近平 正好抵達華府，對美國展開國是訪問。

美國國會及國防部門已著手調查，外界擔憂中國藉此掌握F-35關鍵技術。

知情人士透露，國務院及五角大廈官員早已知情，且在6月向國會相關委員會報告，未來數周可能會有更多說明。

F-35隱形戰機的座艙罩表面塗有透明雷達吸波材料，屬於戰機隱形能力的一環，這項技術目前只有美國及盟友掌握；美國空軍資料顯示，這層塗層會隨時間老化，需定期維修或更換；敵對國家若取得實物，將可透過拆解、分析，進一步了解或驗證戰機匿蹤技術。

五角大廈F-35聯合計畫辦公室(F-35 Joint Program Office)證實出現「運輸問題」，並發布聲明表示，正與美國當局及業界夥伴合作，「回收這些零件、調查事件，並建立防護措施，以免重蹈覆轍」。

洛克希德馬丁表示，遵守所有美國飛機零件運輸規定，基於安全考量暫不說明細節。

美國國務院拒絕評論，中國駐美大使館稱不了解情況。

澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)22日被問及此事時，承認零件最終送抵香港，但否認涉及敏感裝備，強調當局與美方及其主要承包商洛克希德馬丁就此事合作，說明後續將由美方與洛克希德馬丁處理。

美聯社報導，F-35聯合計畫由美國、英國、澳洲、丹麥、挪威、波蘭等國參與，零件備件庫歸五角大廈所有，管理則由洛克希德馬丁負責。

無黨派國會獨立監督機構「政府問責署」(GAO)的2023年報告曾指出，過去五年至少100萬個F-35零件下落不明。