女兒奧運金牌象徵自由 劉美賢之父：黎智英也應擁有自由

花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu）。（美聯社）

據紐約郵報報導，香港監獄人員據報已開始正式演練，因應黎智英 若在獄中死亡的相關處置程序。

現年78歲的黎智英已在香港遭監禁超過2000天，今年2月更因違反香港國安法相關罪名，被判處20年徒刑。香港自由委員會基金會（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）上周發布報告指出，赤柱監獄獄方已開始演練黎智英若在獄中死亡時的應變程序。

黎智英的遭遇，也牽動劉俊（Arthur Liu）的關注。身為美籍華裔律師、花式滑冰選手劉美賢 （Alysa Liu）的父親，劉俊曾親身參與1989年民主運動，這段經歷也讓他對自由與法治有著深刻體會。

劉俊回憶，1989年他曾參與最終在北京天安門廣場爆發的民主運動。中共鎮壓運動後，他被列入通緝名單，隨後逃離中國前往美國，最終成為律師。

在美國建立生活後，劉俊逐漸體會到法治如何保障個人權利，使人民得以免受國家權力的任意干預。

而黎智英則選擇了另一條道路。黎智英留在香港，創辦蘋果日報，長期倡議自由與民主。即使北京逐步加強對香港的控制，他仍選擇公開發聲。

今年稍早，劉俊的女兒劉美賢在米蘭冬季奧運 花式滑冰項目奪下金牌，也讓他重新思考「自由」對自己究竟意味著什麼。

劉俊認為，劉美賢在米蘭賽場上的表現，象徵著一種自由：一個人可以成為自己、表達意見、追求目標，甚至承受失敗，而不必由政府決定自己能想什麼、說什麼。

在他眼中，黎智英的遭遇則呈現了自由的另一面，當國家將言論本身視為威脅，個人可能面臨的命運。

香港當局以兩項涉及與外國勢力勾結的串謀罪，以及一項涉及煽動性刊物的罪名判定黎智英有罪。北京及香港官員則主張，相關檢控程序合法，香港目前仍依照法治運作。

對此，劉俊持不同看法。他認為，黎智英遭起訴與判刑，實際上是因為新聞工作及政治異議。

如今，黎智英家人正面臨一項嚴峻現實：如果情況沒有迅速改變，黎智英可能最終在獄中度過餘生。

劉俊也將焦點轉向川普總統（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將舉行的峰會。

他指出，川普在重返白宮、展開第二任期前，曾公開承諾將協助黎智英獲釋。

2024年接受修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，川普被問到是否會說服習近平讓黎智英獲釋，當時斬釘截鐵回答，「100%，是的。100%，我會把他弄出來。」

如今，習近平抵達華府，與川普舉行峰會並進行正式國事訪問。美中之間的貿易、關稅、台灣、人工智慧等議題，都將成為會談焦點。

在劉俊看來，黎智英的名字也應該出現在這場峰會的議程上。

劉俊指出，川普若能履行過去對黎智英作出的承諾，將使這項議題更具實質意義。

另一方面，中國目前正面臨經濟成長放緩及公共債務壓力等問題。劉俊認為，釋放一名高齡囚犯，也可能為中國換取國際社會所需要的善意。

川普與習近平上一次在北京會面時，習近平曾告訴川普，讓黎智英獲釋將會非常困難。

不過，劉俊對此並不認同。他指出，習近平是中國權力高度集中的領導人，因此黎智英的命運是否能夠改變，很難被視為完全超出習近平的影響範圍。

身為律師，劉俊尤其關注香港近年的政治案件。他指出，北京過去曾承諾香港享有高度自治，而他長年信奉的法治理念，如今在香港已受到嚴重衝擊。

劉俊認為，香港如今呈現的是「權力披上法律外衣」的治理方式，而黎智英則成為部分香港人拒絕接受這種現實的象徵。

對劉俊而言，黎智英的命運也不只是單一案件，而是攸關自由與法治的問題。