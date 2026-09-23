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「如果這是最後一趟飛行」薩利機長對抗失智 爆最大恐懼

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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曾締造「哈德遜奇蹟」的英雄機長切斯利・薩利・薩倫伯格（Chesley Sully...
曾締造「哈德遜奇蹟」的英雄機長切斯利・薩利・薩倫伯格（Chesley Sully Sullenberger）。（路透）

據紐約郵報報導，曾締造「哈德遜奇蹟」的英雄機長切斯利・薩利・薩倫伯格（Chesley Sully Sullenberger）近日談及罹患阿茲海默症後的心情，坦言自己最大的恐懼，就是「這是我的最後一趟飛行」。

75歲的薩倫伯格接受ABC新聞訪問時表示，今年7月公開罹患阿茲海默症後，起初經歷「震驚與憤怒」，甚至不斷問自己，「為什麼是我？」但經過一段時間後，他開始試著以更正面的角度面對這項診斷。

「我以前做過比這更困難的事情。」他說。

2009年1月15日，薩倫伯格駕駛全美航空（US Airways）客機從紐約拉瓜迪亞機場起飛後不久，遭遇鳥擊，導致兩具引擎同時失效。在千鈞一髮之際，他決定將飛機迫降在哈德遜上，最終成功讓機上155人全數生還，締造震撼全球的「哈德遜奇蹟」。

如今，面對阿茲海默症，他坦言自己最害怕的事情，就是「這是我的最後一趟飛行」。

不過，他隨即展現一貫的堅毅態度：「但如果這真的必須成為我的最後一趟飛行，我會開足後燃器，全力飛到底。」

薩倫伯格表示，阿茲海默症初期的症狀是慢慢出現的，並非突然發生。他也呼籲民眾，一旦察覺自己出現任何細微異常，就應盡早接受檢測。

他告訴「早安美國」（Good Morning America）共同主播羅伯茲（Robin Roberts），「我最早注意到的其中一件事，就是越來越難記住別人的名字，即使是我們認識的人也是如此。這到現在仍然是個問題。」

「有時候，我會忘記一些平常不會忘記的事情，或者重複自己說過的話，卻沒有意識到自己一個小時前才說過。後來，我每天都得查看行事曆，才能記住所有行程。」他說。

薩倫伯格強調，及早診斷非常重要。

「早期診斷至關重要。如果你有任何懷疑，就去接受檢測。因為越早採取行動，就有越多選擇，最終結果也可能越好。」他呼籲。

盡管剛得知診斷時曾感到「震驚與憤怒」，如今薩倫伯格也從另一件事得到安慰，那就是他與妻子蘿莉（Lorrie）「絕對不是孤軍奮戰」。

「我們是這個群體的一部分，大家都在努力從一個糟糕的處境中，找到最好的可能。」他說。

目前，薩倫伯格每月接受輸注治療，藉此暫時控制部分症狀，但他也坦言，病情「不可避免地」會持續惡化。

除了面對疾病本身，薩倫伯格也擔心未來會成為妻子的負擔。他表示，接下來幾年，兩人將一起面對充滿未知的生活，而妻子也將成為主要照顧者。

他說，自己會「非常清楚地意識到」妻子將因此承受的辛苦。

面對未知的未來，蘿莉則表示，自己已經做好準備。

「我現在的計畫就是一天一天過。我完全不知道接下來會發生什麼事。」她說。

薩倫伯格最後再次說道，「這是我的最後一趟飛行。但如果這真的必須成為我的最後一趟飛行，我會開足後燃器，全力飛到底。」

精華 FAQ

  • 因為他罹患阿茲海默症後，意識到病情可能持續惡化，未來的不確定性讓他擔心人生與能力逐漸走向終點，因此以飛行比喻自己的處境。

  • 薩倫伯格表示，得知診斷時曾感到震驚與憤怒，反覆問自己為什麼是我；症狀則包括越來越難記住別人的名字、忘記事情與重複說話。

  • 他目前每月接受輸注治療控制部分症狀，也強調及早檢測很重要；同時他感謝妻子支持，表示兩人會一天一天走下去，共同面對未知。

阿茲海默症

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