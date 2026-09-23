出庭露雙臂遭斥穿著不當 女律師嗆法官：這可是J.Crew

圖為法庭示意圖。（路透）

據紐約郵報報導，德州 一名女律師日前出庭時，因穿著一件露出雙臂的灰色洋裝，遭法官當著其他律師與被告的面點名批評「穿著不當」，甚至被要求走到法官席旁，讓法官仔細查看她的服裝。

曾任聖安東尼奧記者、後轉行成為辯護律師的梅迪納（Mariah Medina），近日在社群平台X分享這段經歷，並貼出當天穿著的洋裝照片，引發網友熱議。

梅迪納表示，她當天原本只是出席一場快速結束的庭訊，沒想到法官卻要求她走到法官席旁。

「她要我繞過法官席，讓她看看我的衣服…而且是在被告和其他律師面前。」梅迪納說，法官當時笑著問她，「妳真的認為這件洋裝適合陪審團審判嗎？」接著又問她車上是否有西裝外套。

梅迪納當天穿的是J.Crew一件簡單的灰色無袖洋裝，露出雙臂。她表示，這件洋裝過去曾陪伴她上電視「無數次」，她也曾穿著同一件衣服出席其他法院的庭訊，從未被認為有問題。

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她還透露，當天其實原本考慮穿一件上衣，但那件衣服反而會露出更多胸部，因此最後才選擇這件洋裝。

為了證明自己的穿著並沒有想像中暴露，梅迪納也分享自己過去擔任記者時，在攝影棚穿著同一件洋裝的影片。

她說，「我把那段舊影片和照片一起貼出來，是想讓大家看到，這件衣服沒有露背，也沒有露出側乳之類的地方。」

梅迪納強調，自己認為當天的穿著並未違反法院規定或法官的服裝要求。

根據貝克薩爾郡刑事法院規定，律師及法院官員應穿著商務服裝；不過，若個別法官允許，商務休閒服裝也可以接受。

梅迪納則認為，法官對服裝規定的解讀過於嚴格。她指出，法庭外張貼的服裝規定列出多項禁止事項，但她當天穿的洋裝並未違反其中任何一項。

「她把服裝規定貼在法庭外面的門上，而我的洋裝並沒有違反規定。她卻用那樣的方式處理，完全是出於惡意，而且非常不專業。」梅迪納說。

她還表示，自己當天的案件根本沒有要進入審判程序，「她身為法官也知道這一點」。

「我從小在保守派教會長大，所以當時真的很困惑。這件衣服長度適中，也沒有很暴露…拜託，這可是J.Crew的洋裝，又不是什麼色情場所的衣服。」她說。

盡管公開批評法官的處理方式，梅迪納表示，未來只要進入這名法官的法庭，她仍會配合穿上外套。

「這不是值得我拼命爭到底的事情。她在被選民罷免、任期只剩幾個月的時間裡，我沒有問題在進入她的法庭時多穿一件外套。」

這起法庭服裝風波也在網路上掀起兩派論戰，不少網友認為梅迪納的穿著並無不妥，但也有人認為既然法官已經認定不合適，就應該遵守。

一名網友留言，「是我的眼睛有問題嗎？我看不出這件洋裝有什麼問題。為什麼這名法官會這麼說？」

另一人則表示，「無袖洋裝就是無袖洋裝。如果其他地方都可以接受，我也會感到困惑。」

但也有網友支持法官的決定，認為法庭有其規矩。

「如果法官說在她的法庭上穿這件衣服不合適，那就是不合適，事情就這麼簡單。」一名網友表示。

另一名網友甚至留言稱，梅迪納應該因藐視法庭被關10天，「這樣也許你就會學會怎麼穿衣服」。

還有人拿美國憲法第二修正案開玩笑，留言稱，「看起來像是一起第二修正案案件。擁有露臂的權利。難道沒有人注意到這一點？」

梅迪納隨後分享自己在射擊場的影片，並以雙關語幽默回應。

她周二晚間發文表示，「以前大家知道我會『持有武器』（bear arms），但現在我可能會更出名於『露出手臂『bare arms』」