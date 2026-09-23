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約會欠錢不想還？美過半Z世代曾封鎖、斷聯或取消追蹤

編譯吳孟真／綜合外電
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最新調查顯示，美國過半Z世代曾為了避免償還約會費用，至少一次封鎖、斷聯或取消追蹤...
最新調查顯示，美國過半Z世代曾為了避免償還約會費用，至少一次封鎖、斷聯或取消追蹤對方。路透

支付平台Zelle 22日公布調查顯示，美國52%的Z世代曾經為了避免償還約會費用，至少一次封鎖對方、搞人間蒸發（ghost），或在社群媒體上取消追蹤。

這項針對900名Z世代（1997至2012年出生）的調查發現，84%的活躍約會者受到物價上漲的影響，其中許多人在約會時，改選較便宜或免費的活動，或乾脆減少約會次數。

美國Z世代族群背負學貸，又面臨美國就業市場降溫及生活成本飆升，財務焦慮也延伸至約會生活。二成Z世代表示，為了維持與約會對象的生活方式而負債，19%曾向親友借錢支付約會開支。

隨著成本上漲及性別角色轉變，約會該由誰埋單也愈發模糊。有28%的受訪者認為，首次約會應由邀約者付費，21%認為應視情況而定。半數受訪者表示，會等到帳單送上桌，才討論由誰付錢，或等對方主動提起。

付錢問題也可能帶來情緒負擔。28%的Z世代曾在對方未要求下主動還錢，以免覺得欠人情；24%曾因尷尬而不敢向對方討錢，25%則曾因替對方付費感到不滿，卻選擇保持沉默。

心理諮商師兼財務治療師艾文斯（Aja Evans）表示，與對方斷聯「或許像是自我保護」，但坦誠溝通、務實看待預算，更有助於堅守個人界線。

艾文斯建議，無論由誰邀約，都應在首次約會前討論預算，例如提議不同價位的餐廳或酒吧，或確認雙方是否願意分攤費用，以及是否預期由其中一人埋單。

精華 FAQ

  • 調查指出，美國有52%的Z世代曾至少一次為了避免償還約會費用，選擇封鎖對方、搞人間蒸發，或在社群媒體上取消追蹤。

  • 共有84%的活躍約會者受到物價上漲影響，許多人改選較便宜或免費的約會活動，也有人直接減少約會次數，以控制支出。

  • 財務治療師建議，首次約會前就先談好預算、餐廳價位與是否分攤費用，避免帳單到來後才尷尬，並有助於清楚維持個人界線。

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