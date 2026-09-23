北卡州聯邦參議員選舉共和黨評估從探囊取物轉為擔心
華盛頓郵報23日報導，共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)宣告退休，共和黨原本對於保住席次甚有信心，因為川普總統三次選舉都在北卡州勝出，近20年來不曾有民主黨候選人在北卡州聯邦參議員選舉獲勝。然而，代表共和黨參選的瓦利(Michael Whatley)因為跟川普關係密切而受拖累，除非未來幾周能大幅改善低迷支持度，否則共和黨恐將丟掉北卡州席次。
目前共和黨在參議院享有53席對47席的多數優勢，北卡州是攸關參院多數黨鹿死誰手的9個決戰州之一，其中6州是共和黨掌控的紅州。
瓦利是前任共和黨全國委員會(RNC)主席，民主黨候選人是曾任兩屆州長的庫伯(Roy Cooper)。根據民調，瓦利支持度持續落後庫伯，差距也比其他幾個決戰州的共和黨候選人落後幅度更大。
一個共和黨超級政治行動委員會(Super PAC)上周取消原訂在北卡聯邦參議員選舉耗資650萬元打廣告的計畫，引發共和黨其他全國團體可能跟進的議論。
一名共和黨資深選舉策略專家說，共和黨不會放棄這場選戰，川普與副總統范斯過去一周都曾幫瓦利站台，但如果瓦利未來一、兩周選情未見明顯起色，額外資源仍可能被抽走。
曾為提里斯操盤的北卡州共和黨資深選舉策略專家薛馬克(Paul Shumaker)說，瓦利有兩大問題必須解決，首先是彌補選民熱情與實際投票率之間的落差，其次則要展現出有辦法贏得大多數獨立選民的能力。薛馬克表示，目前沒看到瓦利有做出什麼來讓自己跟川普有所區隔。
瓦利競選團隊主管表示，瓦利將憑藉在川普基本盤催票而贏得勝利。
曾在國會、前總統布希(George W. Bush)政府以共和黨全國委員會任職的北卡州共和黨選舉文宣顧問海耶(Doug Heye)說，看不出瓦利處於劣勢是任何特別原因所導致，主要關鍵就是川普不受歡迎，「對於選舉來說，他就是個包袱(albatross)」。
因為川普在北卡州3次選舉都勝出，且近20年來民主黨從未拿下該州聯邦參議員席次，因此共和黨一度認為這是可輕鬆守住的紅州席次。 民調顯示瓦利持續落後民主黨的庫伯，而且落後幅度比其他決戰州的共和黨候選人更大；外界也認為他過度依附川普，難以擴大獨立選民支持。 雖然川普與范斯已替瓦利站台，但若未來1、2周支持度沒有明顯改善，共和黨與相關全國團體可能抽走額外資源，甚至縮減原本規畫的廣告支出。
精華 FAQ
因為川普在北卡州3次選舉都勝出，且近20年來民主黨從未拿下該州聯邦參議員席次，因此共和黨一度認為這是可輕鬆守住的紅州席次。
民調顯示瓦利持續落後民主黨的庫伯，而且落後幅度比其他決戰州的共和黨候選人更大；外界也認為他過度依附川普，難以擴大獨立選民支持。
雖然川普與范斯已替瓦利站台，但若未來1、2周支持度沒有明顯改善，共和黨與相關全國團體可能抽走額外資源，甚至縮減原本規畫的廣告支出。
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