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家長替兒女背學貸難退休 理財專家：若違約恐遭扣社安金

記者顏伶如／即時報導
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學貸並不只是年輕人的問題，截至2024年的過去20年間，背負學貸債務的60歲以上...
學貸並不只是年輕人的問題，截至2024年的過去20年間，背負學貸債務的60歲以上民眾增加六倍。示意圖（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，從未上過大學的60歲婦人南西‧林區(Nansi Lynch)擔任校車司機將近30年，年收入4萬5000元。十多年前，她為兩個孩子申請聯邦家長貸款(Parent PLUS loans)而背負15萬6000元債務，目前每月償還238元，她說：「要到75歲才能還完。」

林區表示，原本希望能在五年之內退休，但如今不得不繼續工作賺錢，純粹為了清償十多年前申請的學貸債務。她的女兒就讀羅德島州私立沙爾瓦瑞金納大學(Salve Regina University)，兒子就讀羅德島學院(Rhode Island College)。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)23日報導，學貸並不只是年輕人的問題，截至2024年的過去20年間，背負學貸債務的60歲以上民眾增加六倍，債務金額在20年裡更成長20倍，某些退休族是因為資助兒女取得學位而承擔債務。

某些退休族因為學貸債務而掙扎於維持生活收支平衡，財務諮詢公司「塞克斯頓顧問集團」(Sexton Advisory Group)執行長塞克斯頓(Steve Sexton)表示，如果想要擺脫負債困境，第一步就是搞清楚擁有什麼種類的貸款，因為聯邦家長貸款、聯邦學貸合併貸款(federal consolidation loans)、私人學生貸款都有各自規定與還款選項。

他說，聯邦學生貸款可能提供靈活的還款選項，私人學生貸款雖然整合不是選項，但若有資格取得較低利率的新貸款，則可透過重新貸款(refinancing)降低利率，如果無法進行再融資，就要遵守借款時的還款安排。

非營利性信用諮詢機構「家庭信貸管理中心」(Family Credit Management)總裁兼創辦人麥考利夫(Michael McAuliffe)表示，家長千萬不能忽視為子女背負的學貸債務，「如果發生貸款違約，政府每個月都可以扣留社會安全金的某些部分」。

塞克斯頓分析，已退休家長要把重點放在自己的未來。他說，值得注意的一個重點是，如果家長借款人過世，聯邦家長PLUS貸款通常可以獲得免除，因此不建議家長為了還清學貸而耗盡退休資產。

線上保險比較與研究平台Quote.com財務專家穆森(Melanie Musson)表示，還有一個選項是要求孩子清償學貸，畢竟這筆債務是為了他們的學業，但這可能讓親子關係變得敏感。

精華 FAQ

  • 她為兩個孩子申請聯邦家長貸款，累積15萬6000元債務，每月還款238元，得一路工作到75歲才能還清，因此無法按原計畫提早退休。

  • 因為近20年來，60歲以上背負學貸的人數增加6倍、金額成長20倍，許多退休族是替子女讀書借款，導致退休後仍得面對還款壓力。

  • 專家指出，違約可能讓政府每月扣留部分社會安全金；家長應先確認貸款種類、評估還款與再融資選項，必要時也可與子女協商分擔。

貸款 退休 學貸

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