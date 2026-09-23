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支持立場轉為反對 德州州長凍結數據中心許可證

記者顏伶如／即時報導
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共和黨籍德州州長艾伯特。（路透）
共和黨籍德州州長艾伯特。（路透）

共和黨德州州長艾伯特(Greg Abbott)本周稍早頒布行政命令宣布，禁止德州環境品質委員會(Texas Commission on Environmental Quality)核發新的數據中心許可證，直到州政府主管機關對數據中心高耗能設施連接德州電網有何衝擊完成大規模審查。路透分析，艾伯特這道命令質實凍結了州政府向數據中心開發商核發所有許可證，先前開發商看中德州豐富電力、廣大土地以及對企業友善等條件而大量湧入。

人工智慧(AI)熱潮大約三年前興起以來，德州已成為全球成長最快的數據中心樞紐之一。

然而，民意對於數據中心設施反彈聲浪逐漸升高，AI演進也引發廣泛憂慮。艾伯特上個月出手凍結新數據中心與德州電網的連接，並且下令對數據中心展開審查。正在排隊等候連接電網的數據中心項目與其他大型用電戶，總計用電需求量超過470吉瓦(GW)，超過德州用電高峰需求的五倍以上。

負責德州電網營運的德州電力可靠度委員會(Electric Reliability Council of Texas)已經進入數據中心用電量、稅務優惠、水資源消耗等審查的初期階段。

艾伯特本周發表聲明說：「簡而言之，德州人的利益必須擺在第一位。」

他表示，數據中心自須自負盈虧，保護德州的電網與水資源，並且完成審查。

路透分析，越來越多原本爭相吸引數據中心前來投資、公開宣揚項目能夠創造公共利益的州長，如今態度出現轉變，改為對數據中心開發計畫加強限制，以減緩選民對電費上漲及設施引發環境問題的憂慮，艾伯特便是其中一例。

休士頓大學(University of Houston)能源研究員赫爾斯(Ed Hirs)指出，艾伯特正在撤回聲稱「數據中心有助於降低電價」的說詞。

精華 FAQ

  • 艾伯特發布行政命令，禁止德州環境品質委員會核發新的數據中心許可證，等於先行凍結相關開發案的推進，以便州政府先完成影響評估。

  • 因為排隊接入電網的數據中心與大型用電戶需求已超過470GW，遠高於州內尖峰負載，外界也憂心電價上升、電網壓力與水資源消耗。

  • 原本積極吸引數據中心投資、強調其能帶動公共利益的州長，如今轉為加強限制與審查，顯示政策重心已從招商轉向保護民生與基礎設施。

德州 共和黨

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