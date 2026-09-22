川普：明年難民收容上限1萬7500名 以南非白人難民為主

川普 政府22日通知國會，計畫將2027年美國難民收容上限訂為1萬7500人，且主要對象為南非 白人，延續川普總統的難民計畫的改革。

美聯社報導，聯邦政府主張，這群主要為荷蘭、德國及法國等歐洲移民 後裔的阿非利卡族人(Afrikaner)面臨土地遭沒收等迫害，且來美後較容易融入社會，計畫斥資約5億元安置這批新移民。

然而，南非政府多次否認阿非利卡人在南非遭受迫害。

長期協助難民安置的組織批評川普政府再次偏袒南非白人的決定，希伯來移民援助協會(HIAS)副會長納歐密．史坦伯格(Naomi Steinberg)發布聲明表示，「40多年來，美國難民計畫一直是逃離暴力與迫害者的救命索，但這屆政府再次為政治盤算貶損並扭曲這項傳統價值」。

依照慣例，美國總統每年設定難民收容上限，並依全球各地戰亂與人道需求分配名額。

HIAS指出，難民收容計畫自1980年啟動以來，美國平均每年收容9萬2000名難民。

去年川普政府原將上限訂為7500人，同樣以阿非利卡人為主，後來因為南非局勢「出現緊急難民情況」而提高至1萬7500人。

川普在第一任總統任期內大幅削減難民核准人數，拜登政府任內調回名額，拜登卸任前一年度為12萬5000人；川普回任總統後，暫停整個難民計畫，後來雖然重啟，但僅限南非白人申請。