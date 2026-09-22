我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

東北風暴逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

史丹福大學爆AI換臉 白男變黑人女性：種族性別都改了

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史丹福大學（Stanford University）。（美聯社）
史丹福大學（Stanford University）。（美聯社）

據紐約郵報報導，史丹福大學近日被爆出，校方住宿與餐飲部門（Stanford Residential & Dining Enterprises，SR&DE）曾利用人工智慧（AI）修改學生廣告照片，不僅改變學生的種族與性別，甚至還替部分學生「修臉」，將臉部明顯變瘦。

由學生經營的「史丹福評論」（The Stanford Review）取得多張照片的修改前後對照圖，其中一張原始照片可見幾名學生在校園餐廳內手持餐盤合影。然而，到了最終廣告版本，照片中的學生竟遭 AI 大幅修改。

其中一名學生拉米瑞茲（Billy Ramirez）表示，自己看到修改後的廣告時相當錯愕，因為原本照片中的他，竟被替換成一名黑人女性。

拉米瑞茲向「史丹福評論」表示，他當時正從家鄉開車前往學校，朋友突然傳來一組照片，將廣告橫幅與原始照片並列比較。

「我看到之後，第一時間完全搞不懂發生了什麼事。」他說，起初覺得校方用AI徹底改變學生外貌，甚至連種族與性別都改掉，實在有些荒謬、令人發笑。

但仔細看過前後對照後，他的心情也從覺得好笑轉為不滿。

「我也感到很難過，因為我不同意史丹福替我們決定，應該以什麼樣的方式呈現我們。」拉米瑞茲進一步表示，看到自己的身分遭到改變，甚至被從照片中移除，讓他感覺自己彷彿被排除在外。

「看到我的身分被改變，而且自己被排除在照片之外，讓我感覺某種程度上像是被噤聲、被抹去，因為那原本應該是一個包含我的呈現。」

不只是拉米瑞茲，照片中的另外兩名學生也遭到AI修改。根據前後照片對照，兩人的臉部在最終版本中都被明顯修得更加纖瘦。

史丹福住宿與餐飲企業部門負責校內住宿及餐飲服務，服務對象涵蓋這所位於舊金山灣區、擁有超過18,000名學生的大學。

事件曝光後，焦點也落在校方使用AI修改真實學生影像的做法，以及學生本人對於這類影像修改是否知情等問題。

原始照片中的學生原本以真實身分出現在校方廣告中，但經過AI處理後，部分學生的種族、性別與外貌均遭到改變，引發當事學生對自身形象遭重新塑造的質疑。

精華 FAQ

  • 校方住宿與餐飲部門被揭露，將學生原始廣告照片交由AI處理後再發布，結果不只修飾臉型，還改變了部分學生的種族與性別外觀。

  • 學生拉米瑞茲表示，起初覺得誇張又好笑，但仔細比對後轉為不滿與難過，因為他認為校方不該替學生決定如何呈現，甚至讓自己像被抹去。

  • 爭議核心在於校方使用AI改動真實學生影像，且是否取得當事人同意不明，導致學生的身分、外貌與呈現方式被重新塑造，牽涉尊重與知情權問題。

史丹福大學

上一則

陪同紐森訪中、國會議員顧問…尹氏兄弟扮要角

延伸閱讀

紐約高中生帶咖啡進教室竟被停學？學校新規遭質疑

紐約高中生帶咖啡進教室竟被停學？學校新規遭質疑
校外騷亂 賓州多名女大學生租屋前遭圍毆…警被控反應慢

校外騷亂 賓州多名女大學生租屋前遭圍毆…警被控反應慢
歧視台灣學生？美大學導覽 多人模仿猿猴騷擾

歧視台灣學生？美大學導覽 多人模仿猿猴騷擾

史丹福擬重啟擴建 20年增180萬平方呎學術空間

史丹福擬重啟擴建 20年增180萬平方呎學術空間

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34

超人氣

更多 >
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠
特斯拉時速60哩狂奔 駕駛竟睡著 警沿路跟拍開罰單

特斯拉時速60哩狂奔 駕駛竟睡著 警沿路跟拍開罰單
章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出

章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出
中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...

中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...