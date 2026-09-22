史丹福大學爆AI換臉 白男變黑人女性：種族性別都改了

史丹福大學（Stanford University）。（美聯社）

據紐約郵報報導，史丹福大學 近日被爆出，校方住宿與餐飲部門（Stanford Residential & Dining Enterprises，SR&DE）曾利用人工智慧（AI）修改學生廣告照片，不僅改變學生的種族與性別，甚至還替部分學生「修臉」，將臉部明顯變瘦。

由學生經營的「史丹福評論」（The Stanford Review）取得多張照片的修改前後對照圖，其中一張原始照片可見幾名學生在校園餐廳內手持餐盤合影。然而，到了最終廣告版本，照片中的學生竟遭 AI 大幅修改。

其中一名學生拉米瑞茲（Billy Ramirez）表示，自己看到修改後的廣告時相當錯愕，因為原本照片中的他，竟被替換成一名黑人女性。

拉米瑞茲向「史丹福評論」表示，他當時正從家鄉開車前往學校，朋友突然傳來一組照片，將廣告橫幅與原始照片並列比較。

「我看到之後，第一時間完全搞不懂發生了什麼事。」他說，起初覺得校方用AI徹底改變學生外貌，甚至連種族與性別都改掉，實在有些荒謬、令人發笑。

但仔細看過前後對照後，他的心情也從覺得好笑轉為不滿。

「我也感到很難過，因為我不同意史丹福替我們決定，應該以什麼樣的方式呈現我們。」拉米瑞茲進一步表示，看到自己的身分遭到改變，甚至被從照片中移除，讓他感覺自己彷彿被排除在外。

「看到我的身分被改變，而且自己被排除在照片之外，讓我感覺某種程度上像是被噤聲、被抹去，因為那原本應該是一個包含我的呈現。」

不只是拉米瑞茲，照片中的另外兩名學生也遭到AI修改。根據前後照片對照，兩人的臉部在最終版本中都被明顯修得更加纖瘦。

史丹福住宿與餐飲企業部門負責校內住宿及餐飲服務，服務對象涵蓋這所位於舊金山灣區、擁有超過18,000名學生的大學。

事件曝光後，焦點也落在校方使用AI修改真實學生影像的做法，以及學生本人對於這類影像修改是否知情等問題。

原始照片中的學生原本以真實身分出現在校方廣告中，但經過AI處理後，部分學生的種族、性別與外貌均遭到改變，引發當事學生對自身形象遭重新塑造的質疑。