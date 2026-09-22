陪同紐森訪中、國會議員顧問…尹氏兄弟扮要角

尹集憲曾陪同紐森訪問中國。（本報檔案照）

靠經營麥當勞加盟店致富的加州 尹集成（Chei Chen Yin）家族，多年來捐出逾440萬美元政治獻金給紐森 、賀錦麗等加州政壇要角，又與多名中國官員有淵源，海內外人脈時常讓他們站在中國外交與美國政治的交會點上。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，根據APAPA媒體部的稿件指出，尹集成在促成紐森2023年訪中行程中，扮演了牽線的角色。該文稱尹集成在「受州長辦公室委託」後，展開協商工作，並「正式向中國駐舊金山 總領事張建敏，傳達紐森州長訪問中國的意願」。

該文並指尹集成胞弟尹集憲（Henry Yin）於2023年10月陪同紐森出訪，擔任顧問；此行紐森與中國國家主席習近平會面。

尹集憲也曾在APAPA活動中與紐森合影，並將照片分享至個人Facebook。紐森辦公室發言人未回應CBS新聞的置評請求。這位州長目前被外界視為2028年民主黨總統候選人的熱門人選之一。

尹集憲同時也曾擔任加州聯邦眾議員坎納（Ro Khanna）的顧問。坎納同樣被視為2028年民主黨總統候選人的潛在人選，目前是眾議院「中共問題特別委員會」的資深黨員，該委員會的成立宗旨，正是監督中國政府對美國政治的影響力滲透。尹集憲與尹集成自2017年起，已個人捐款1萬5800美元支持坎納的國會競選活動。

值得注意的是，坎納辦公室近來對尹集憲與這位具影響力議員關係的說法，與坎納本人過去在社群媒體上的貼文內容明顯矛盾。

坎納2019年一則Facebook貼文，附上尹集憲為他慶生、送上蛋糕的合照，文字說明並宣布，「亨利（尹集憲）將擔任我的對外貿易與經濟發展資深顧問。」他在2020年的另一則貼文中，則稱尹集憲為「摯友」。

直到本月之前，尹集憲的LinkedIn頁面上，仍列出他自2019年起擔任「美國眾議院議員坎納資深顧問」的現任職務，該頁面如今已遭刪除。

今年2月，坎納曾與尹集憲一同出席一場由APAPA關聯政治行動委員會（PAC）「亞裔美國人支持良好治理」（Asian Americans for Good Government），在加州桑尼維爾舉辦的活動。根據該PAC官網的存檔資料，尹集憲與尹集成兩人均曾列名為該PAC董事會成員。

本月稍早，坎納辦公室發言人告訴紐約郵報，尹集憲「從未在國會議員辦公室擔任過正式職務」。坎納的傳播主任德羅里（Sarah Drory）隨後向CBS新聞發表聲明澄清，尹集憲「曾擔任一年，是數十位志工領袖之一」。

德羅里在聲明中並補充，「APAPA是一個數十年來致力於賦權亞裔美國人的組織，暗示其與中國政府有所關聯，是一種醜陋的反亞裔抹黑行為。」