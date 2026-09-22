尹集成胞弟與中國官方多次會晤「人脈開花結果」

尹集憲（左）組策略聯盟幫助加州農產品銷往中國。（本報檔案照）

華裔 「麥當勞 大王」尹集成（Chei Chen Yin）家族捲入外國勢力干預美國政治的爭議漩渦。國安專家長期追蹤中國政府對美國機構的滲透行動，他們指出，已掌握尹集成胞弟尹集憲（Henry Yin）與中國政府對外統戰機構，中央統一戰線工作部之間互動的紀錄。

哥倫比亞 廣播公司新聞網（CBS News）報導，協助議員偵測外國影響力行動的組織「國家裝甲」（State Armor）董事會成員迪爾（Jacqueline Deal）在發現APAPA與方芳的關聯後，進一步追查尹集憲的背景，他曾任APAPA全國董事會主席，現仍是董事會成員。

她發現，自2013年起，一系列中國媒體報導記錄了尹集憲出席10場由中國政府官員及中央統戰部在中國舉辦的活動。統戰部並曾於2015年及2023年，以中文發布關於尹集憲相關會晤的報導。

尹集憲將自己的這些往來稱為「人脈拓展」；但迪爾認為，他與中國方面的關係「看起來像是一種公開的合作」。

其中一篇報導提到，尹集憲2015年6月前往雲南保山，與當地市委統戰部舉行會談，「就進一步加強聯繫達成共識」，報導並稱他是「加州與中國經貿、科技交流的指定聯絡人」。

另一篇2013年由中國政府機關發布的文章則描述，尹集憲在四川省會成都與一名中國官員會面，並獲提供「四川省海外人才招募顧問」的頭銜。目前沒有證據顯示尹集憲接受了這項邀請，當時提議是在中美關係相對友好的時期提出的。

統戰部2023年一份聲明則提到，一個以尹集憲為成員之一的「矽谷華商」代表團，曾造訪他的家鄉成都，並「為成都與矽谷的投資合作搭建新橋樑」。

尹集憲2016年在加州經濟發展委員會任職期間，曾告訴東灣時報（East Bay Times），他的目標是促進中美商業關係，這是他數十年跨國創業生涯的一部分。

他告訴該報，「我做了大量的人脈拓展工作，如今很高興看到這些人脈開花結果。」

尹集憲與胞兄尹集成，目前均未遭美國執法機關指控從事外國代理人活動，或損害美國利益。

外交政策研究所研究員、邁阿密大學教授金德芳（June Teufel Dreyer）告訴CBS新聞，盡管政治獻金與顧問職務，確實是統戰部慣用的滲透手法，但這類行為，以及赴中國進行外交或商務往來，本身也可能完全無害。

她說，「成功的華裔企業家想要回饋、協助自己原生國家的經濟發展，這本身並沒有什麼不對。」但她也提醒，「我們應該摒棄『中國存在真正私營企業』這種幻想，這些企業在某種程度上，都受到政府控制。」

智庫詹姆斯敦基金會（The Jamestown Foundation）研究員余（Cheryl Yu）則告訴CBS新聞，無論當事人本身意圖為何，中國政府都會設法對人脈廣泛的美國人施加影響力。

她說，「這正是統戰部的運作邏輯，他們先建立友好、長期的關係，等到某個時機成熟，再提出要求。」

值得一提的是，2024年路透一篇報導指出，美國政府本身也曾對中國採取類似的影響力行動，其中包括一項秘密社群媒體操作，意圖扭轉中國國內對習近平政府的輿論風向。

康塞普西翁強調，他的組織「與中華人民共和國、中國共產黨或統戰部沒有任何關係」，成員個人的「旅行、人際關係、職涯經歷與觀點」，「不應被歸咎於APAPA」。