中國間諜方芳搭上國會議員 靠他引介？

被傳與中國女間諜方芳有交集，「華裔麥當勞大王」尹集成說「我熱愛美國」。(本報資料照)

尹集成（Chei Chen Yin）在加州經營的麥當勞 連鎖加盟事業致富，長年是政壇的慷慨金主。白宮8月解密的FBI 檔案則顯示，尹集成早年曾透過自己創立的組織，與涉嫌中國間諜 方芳有過密切的工作往來。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，近年來，擁有中國背景的華裔富商與美國政界人士交往密切的現象，受到愈來愈嚴格的檢視。從地方小鎮市長到聯邦國會議員，乃至紐約州州長，一連串疑似中國影響力代理人滲透政壇的醜聞相繼爆發，而政治獻金往往是打通這層關係的橋樑。

協助議員偵測外國影響力行動的組織「國家裝甲」（State Armor）董事會成員迪爾（Jacqueline Deal）告訴CBS新聞，中國政府擁有一套「廣泛且協調一致的稱霸戰略」，目的是透過影響美國政策，讓美國隨時間削弱、讓中國日益壯大。

她說，她懷疑這類政治獻金的作用，是「讓這些政治領袖對中共的政治滲透放鬆警惕」。不過，目前並無證據顯示尹家確實遭到「收編」。

尹集成向CBS新聞表示，「我熱愛美國，並強烈譴責任何外國政府企圖干預美國政治、破壞我們民主制度的行為。」尹集憲則未回應置評請求。

白宮8月解密的FBI檔案揭露，尹集成過去曾與涉嫌中國間諜方芳有過密切的工作關係。方芳曾與名譽掃地的加州前聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）發生性關係，並於2015年潛逃回中國。

檔案中收錄史沃威爾2015年及2016年接受FBI訪談的紀錄。他在訪談中指認方芳是自己在APAPA的「聯絡窗口」；其中一次訪談，史沃威爾提到，一名APAPA高層官員曾將他引介給方芳。這名官員的姓名在報告中遭塗黑處理，但兩名熟悉內容的消息人士向CBS新聞證實，此人正是尹集成。

一張由庫比蒂諾市（City of Cupertino official）官員於2013年發布在Facebook上的照片顯示，方芳曾與尹集成、尹集憲一同出席一場15人規模的APAPA活動。

APAPA現任主席康塞普西翁（Kris Concepcion）向CBS新聞表示，「現任領導層並不知道方芳曾在全國性組織中擔任任何正式職務。」

他補充，「據我們了解，她當時是與一個如今已停止運作的地方分會有關。就像成百上千出席公開活動的社區成員一樣，與APAPA成員合影，並不代表她曾是本組織的幹部、董事會成員、員工或代表。」

目前並無證據顯示，尹集憲或尹集成在方芳涉入APAPA期間，知悉她涉嫌從事間諜活動。