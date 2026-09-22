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從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

一個靠經營麥當勞加盟店致富的加州家族，多年來捐出逾440萬美元政治獻金給紐森、賀錦麗等加州政壇要角。如今，這個家族與涉嫌從事「美人計」間諜活動的方芳（Christine Fang），以及多名中國官員之間的舊日淵源浮上檯面，讓他們捲入一場外國勢力干預美國政治的爭議漩渦。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，尹氏家族的財富，來自尹集成（Chei Chen Yin）在加州經營的麥當勞連鎖加盟事業。根據州及聯邦競選財務紀錄，這個家族長年是政壇的慷慨金主。

89歲的尹集成在北加州以熱心公益與白手起家的傳奇故事聞名。1960年代，他隻身從中國移民美國，身上僅帶著100美元，一路打拚建立起成功的加盟事業版圖。

2001年，他與胞弟尹集憲聯合海內外亞裔領袖，在加州首府創立「亞太公共事務聯盟」（APAPA）。依該組織官網介紹，這個組織多年來持續為其支持的政治候選人組織動員，並協助安排實習生與顧問進入地方、州及聯邦官員辦公室任職。

尹集成告訴CBS新聞，他當初創立APAPA，是希望幫助「年輕人與社區成員培養領導能力、了解政府運作方式、學會投票、服務社區，進而參與我們的民主」。

他說，「當這個國家給了我們機會，我們就有責任回饋。」

尹家的部分回饋，體現在大筆政治獻金上。

根據州及聯邦選舉委員會（FEC）紀錄，這個家族向加州州層級的政治事業捐款近300萬美元；透過尹集成的麥當勞加盟事業，另外向聯邦競選活動捐出145萬5027美元。

其中，支持紐森歷來競選活動的捐款達36萬4817美元，另有8萬美元捐給紐森2019年就職委員會，以及依紐森指示捐贈某非營利組織的5萬美元。

州政府紀錄顯示，2018年至2025年間，尹家成員及尹集成的麥當勞加盟事業，還捐給加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）的競選活動22萬1700美元；前副總統賀錦麗的競選活動在2019年至2024年間收到21萬4300美元；前州財政廳長趙美心（John Chiang）的競選活動則收到11萬5680美元。

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精華 FAQ

  • 尹氏家族的財富來自尹集成在加州經營的麥當勞加盟事業。他1960年代帶著100美元移民美國，靠白手起家逐步建立起龐大的連鎖加盟版圖。

  • 根據選舉紀錄，尹氏家族與其加盟事業多年來大量捐助加州政壇人物，包括紐森、康伊蓮、賀錦麗與趙美心等人，累計金額超過440萬美元。

  • 因為他們與涉嫌從事「美人計」間諜活動的方芳，以及多名中國官員的舊日淵源被重新檢視，使外界質疑其與外國勢力干預美國政治是否有關。

麥當勞 加州 尹集成

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