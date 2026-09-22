被迫自駕4小時載亡童遺體返家 夫妻告醫院求償千萬元

示意圖，非新聞當事人。（取自123RF）

住在西雅圖 的一對夫妻18日向俄勒岡州 巡迴法院遞狀控告俄州塞勒姆健康中心(Salem Health)，指控醫護人員2024年要他們自行把年僅9個月大的兒子遺體 放在車上載回家，明顯構成疏失，要求1000萬元賠償。訴狀指出，醫護人員說孩子遺體可以平放在後座或繫在兒童安全座椅，從塞勒姆開車四小時回到西雅圖。

葉爾米耶夫(Aleksander Yeremeyev)與妻子娜塔莉亞(Nataliya Yeremeyev)在訴狀中說，兒子天生就患有唐氏症與其他疾病，出生6個月大之後就一直住院，而不是在家裡。2024年，全家人首次帶兒子出門，到塞勒姆參加一場基督教靜修活動，但孩子的旅途過程呼吸變得短淺急促。

訴狀指出，男嬰被送到塞勒姆健康中心急診搶救，但於2024年9月22日宣告不治。男童死亡後，醫護人員要求葉爾米耶夫夫妻在等候法醫前來相驗之前不要靠近遺體，但經過一段時間之後，醫護人員卻告知法醫不會過來。

葉爾米耶夫夫妻詢問醫院如何將孩子遺體運回西雅圖，想知道當地殯葬公司能否根據他們的信仰與習俗運送遺體，工作人員則回應說「那樣花費太貴」，要求他們自行把兒子遺體載回家。

訴狀指出，醫院工作人員的態度讓葉爾米耶夫夫妻覺得被迫必須帶著兒子遺體迅速離開。由於擔心遺體放在安全座椅可能變得僵硬，醫院工作人員要他們把遺體平放於後座，用毯子蓋在遺體上。

葉爾米耶夫夫妻詢問如何辦理死亡證明以及遺體運回西雅圖的相關文件，院方工作人員表示沒有紙張能列印文件，急診室醫師索倫森(Stefani Sorensen)僅提供一張用處方箋寫的手寫字條，聲明孩子在醫院死亡。

葉爾米耶夫夫妻指出，四小時車程處於極度震驚與悲痛，害怕被警察攔檢或發生車禍，也擔心遺體腐敗。