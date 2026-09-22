誤認女子是鹿開槍奪命 華人獵友示警勿見動靜就射

馬里蘭州的74歲的穆爾黑德(Walter Moorhead)，涉嫌開槍擊中一名女子。(德拉瓦州警)

德拉瓦州 警方表示，一名來自馬里蘭州 的74歲男子日前獵鹿時，疑似將一名正在田野行走的女子誤認為鹿，開槍後造成女子死亡。目前男子已遭警方逮捕，面臨過失殺人等多項罪名。

德拉瓦州警察(Delaware State Police)表示，74歲的穆爾黑德(Walter Moorhead)來自馬州Salisbury，涉嫌於19日晚間在德拉瓦州Ellendale開槍擊中一名女子。他目前被控過失殺人(manslaughter)、犯重罪期間持有槍械，以及三項一級魯莽危害他人罪(first-degree reckless endangering)。

警方表示，當晚約7時40分接獲報案，州警隨即趕往East Robbins Road以北、South Old State Road附近的一處空曠田野調查。

初步調查顯示，事發時一名女子正與一名男子及兩名兒童走過田野；另一方面，穆爾黑德當時正在附近一處地面獵棚(ground blind)內獵鹿。

警方指出，穆爾黑德當時以為自己看到一頭鹿，因此使用步槍開火，結果子彈擊中正在田野中的女子。

警方21日公布死者身分，為住在德拉瓦州Georgetown的39歲女子Santos Maria Chilel Soto。她中槍後被緊急送往附近醫院搶救，最終宣告不治。

州警調查後認定，穆爾黑德就是開出擊中死者那一槍的人。警方隨後將他拘捕，但穆爾黑德在繳納4萬3000元現金保釋金後獲釋。

警方目前仍在調查這起槍擊案，並呼籲任何掌握相關資訊的民眾與調查人員聯繫，可致電(302)741-2729，或撥打德拉瓦犯罪制止熱線(Delaware Crime Stoppers)1-800-847-3333提供線索。

明尼蘇達州漁獵協會會長白傑克表示，上述事故發生在日落約36分鐘後，已超過德拉瓦州獵鹿規定的日落後30分鐘合法射擊時限；如果警方確認開槍時間屬實，該行為還可能涉及違反狩獵時間規定。

他也提到，明州今年鹿獵季已於19日揭幕，弓箭狩獵率先登場，槍械鹿獵季則將於11月7日開始，他呼籲成員對上述案件提高警覺，他表示，這起事故對獵人最直接的警示就是：「看到動靜」絕不是開槍的條件，必須在扣動扳機前100%確認目標(Target)，以及目標後方的環境(Background)。尤其是在農田、林地等可能有其他戶外人員活動的區域，絕不能把「像鹿」、「以為是鹿」作為射擊依據。