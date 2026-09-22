我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

范斯打擊歐記健保詐欺 76萬名投保者遭移除

誤認女子是鹿開槍奪命 華人獵友示警勿見動靜就射

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州的74歲的穆爾黑德(Walter Moorhead)，涉嫌開槍擊中一名女...
馬里蘭州的74歲的穆爾黑德(Walter Moorhead)，涉嫌開槍擊中一名女子。(德拉瓦州警)

德拉瓦州警方表示，一名來自馬里蘭州的74歲男子日前獵鹿時，疑似將一名正在田野行走的女子誤認為鹿，開槍後造成女子死亡。目前男子已遭警方逮捕，面臨過失殺人等多項罪名。

德拉瓦州警察(Delaware State Police)表示，74歲的穆爾黑德(Walter Moorhead)來自馬州Salisbury，涉嫌於19日晚間在德拉瓦州Ellendale開槍擊中一名女子。他目前被控過失殺人(manslaughter)、犯重罪期間持有槍械，以及三項一級魯莽危害他人罪(first-degree reckless endangering)。

警方表示，當晚約7時40分接獲報案，州警隨即趕往East Robbins Road以北、South Old State Road附近的一處空曠田野調查。

初步調查顯示，事發時一名女子正與一名男子及兩名兒童走過田野；另一方面，穆爾黑德當時正在附近一處地面獵棚(ground blind)內獵鹿。

警方指出，穆爾黑德當時以為自己看到一頭鹿，因此使用步槍開火，結果子彈擊中正在田野中的女子。

警方21日公布死者身分，為住在德拉瓦州Georgetown的39歲女子Santos Maria Chilel Soto。她中槍後被緊急送往附近醫院搶救，最終宣告不治。

州警調查後認定，穆爾黑德就是開出擊中死者那一槍的人。警方隨後將他拘捕，但穆爾黑德在繳納4萬3000元現金保釋金後獲釋。

警方目前仍在調查這起槍擊案，並呼籲任何掌握相關資訊的民眾與調查人員聯繫，可致電(302)741-2729，或撥打德拉瓦犯罪制止熱線(Delaware Crime Stoppers)1-800-847-3333提供線索。

明尼蘇達州漁獵協會會長白傑克表示，上述事故發生在日落約36分鐘後，已超過德拉瓦州獵鹿規定的日落後30分鐘合法射擊時限；如果警方確認開槍時間屬實，該行為還可能涉及違反狩獵時間規定。

他也提到，明州今年鹿獵季已於19日揭幕，弓箭狩獵率先登場，槍械鹿獵季則將於11月7日開始，他呼籲成員對上述案件提高警覺，他表示，這起事故對獵人最直接的警示就是：「看到動靜」絕不是開槍的條件，必須在扣動扳機前100%確認目標(Target)，以及目標後方的環境(Background)。尤其是在農田、林地等可能有其他戶外人員活動的區域，絕不能把「像鹿」、「以為是鹿」作為射擊依據。

精華 FAQ

  • 案發時，74歲男子在德拉瓦州Ellendale附近的地面獵棚內獵鹿，另一名女子正與男子及2名兒童穿越田野，結果被誤認為鹿遭擊中。

  • 警方指控穆爾黑德犯有過失殺人、犯重罪期間持有槍械，以及3項一級魯莽危害他人罪；他一度被捕，之後繳交4萬3000元保釋金獲釋。

  • 獵友強調，獵人不能只因看到動靜就開槍，扣扳機前必須100%確認目標與背景，尤其在農田、林地等有人活動區域，更不能憑「像鹿」判斷射擊。

華人 德拉瓦州 馬里蘭州

上一則

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

下一則

被迫自駕4小時載亡童遺體返家 夫妻告醫院求償千萬元

延伸閱讀

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

聖塔蒙尼卡長刀男遭警擊斃 又搜出2刀

聖塔蒙尼卡長刀男遭警擊斃 又搜出2刀
男子攀布碌崙大橋稱身負炸彈 揮刀刺警遭擊斃

男子攀布碌崙大橋稱身負炸彈 揮刀刺警遭擊斃
布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索

布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

2026-09-18 11:34

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠
福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由