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夏季大啖鮭魚養肥 阿拉斯加16隻棕熊角逐胖熊王

中央社安克拉治20日綜合外電報導
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一年一度的「胖熊周」（Fat Bear Week）已敲響戰鼓，阿拉斯加州卡特邁國...
一年一度的「胖熊周」（Fat Bear Week）已敲響戰鼓，阿拉斯加州卡特邁國家公園及保護區16隻棕熊在夏天大啖鮭魚後，將透過線上票選爭奪今年最「重量級」棕熊頭銜。圖為編號32號的昌克（Chunk）。路透

一年一度的「胖熊周」（Fat Bear Week）已敲響戰鼓，阿拉斯加州卡特邁國家公園及保護區16隻棕熊在夏天大啖鮭魚後，將透過線上票選爭奪今年最「重量級」棕熊頭銜。

美聯社報導，編號32號的昌克（Chunk）可望蟬聯桂冠。昌克去年體重估計達1200磅（約544公斤），以些微差距拿下冠軍，今年再度參賽的牠，將面對體型同樣碩大的903號熊葛利（Gully）等強勁對手。葛利是兩屆冠軍格瑞澤（Grazer）的後代。

「胖熊周」始於2014年，比賽精神在於「找出最能代表肥胖與成功的熊」，同時也讓民眾了解棕熊生存之道，母熊必須增胖才能熬過冬眠並哺育幼崽，雄熊則要搶奪抓魚地點。

今年是第12年舉辦這項賽事，以頌揚棲息於卡特邁國家公園及保護區（Katmai National Park and Preserve）內約2200隻棕熊的頑強生命力。這座保護區位於阿拉斯加半島，從阿拉斯加州西南角向阿留申群島（Aleutian Islands）方向延伸。每年大量紅鮭洄游至布魯克斯河（Brooks River）產卵，棕熊便大啖鮭魚，有時甚至會在鮭魚逆流洄游途中直接從半空中捕食。

今年共有16隻棕熊參賽，投票採用淘汰賽制，每輪勝出的熊將持續對決，直到最後只剩下一隻「重量級冠軍」，投票將在www.fatbearweek.org網站上進行，冠軍將於9月29日揭曉。民眾可透過即時直播鏡頭觀察這些棕熊，再選出自己心儀的「胖熊」。

主辦方在網站上寫道：「肥碩的熊就是成功的熊。」棕熊從6月下旬開始大量捕食鮭魚，以累積脂肪儲備，為冬季冬眠做準備；在冬眠期間，牠們不吃不喝，體重會減輕約1/3。

成年雄性棕熊在盛夏時節的體重通常落在600至900磅（約270至410公斤）之間，在大量捕食洄游產卵的鮭魚並準備冬眠時，體型碩大的雄熊體重可能超過1000磅（約454公斤），雌熊的體型比雄熊小約1/3。

參與線上票選的民眾可以查看這些棕熊在初夏和夏末的對比照，觀察牠們體態從瘦削到豐腴的變化，有些人則會根據牠們的外貌或故事背景選出心目中的冠軍。

精華 FAQ

  • 胖熊周是阿拉斯加卡特邁國家公園每年舉辦的線上票選活動，重點不是比誰最瘦，而是選出最能代表「肥胖與成功」的棕熊冠軍。

  • 編號32號的昌克被看好蟬聯冠軍，牠去年估計重達1200磅；今年最受注意的對手之一是903號葛利，牠還是兩屆冠軍格瑞澤的後代。

  • 棕熊夏季大量吃鮭魚，是為了累積脂肪撐過冬眠，母熊也要靠體重哺育幼崽。這項比賽的冠軍將在9月29日於網站上揭曉。

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