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民調：3/4美國人憂企業未採足夠措施防AI釀災

中央社華盛頓22日綜合外電報導
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根據最新路透/益普索民調，約3/4（73%）美國人擔心，人工智慧（AI）公司未採...
根據最新路透/益普索民調，約3/4（73%）美國人擔心，人工智慧（AI）公司未採取足夠措施防止AI對社會造成嚴重傷害；隨著外界對AI發展方向的擔憂升高，這項疑慮也日益受到關注。路透

根據最新路透/益普索民調，約3/4（73%）美國人擔心，人工智慧（AI）公司未採取足夠措施防止AI對社會造成嚴重傷害；隨著外界對AI發展方向的擔憂升高，這項疑慮也日益受到關注。

路透報導，最新民調顯示，39%的受訪者認為AI正對社會產生負面影響，高於上月的36%，且是路透/益普索（Reuters/Ipsos）自3月提出這項問題以來的最高比例。僅11%的受訪者認為這項新技術是正面的，其餘則表示不確定或沒有作答。

調查發現，許多美國人對AI公司的自我監管能力缺乏信心；多數受訪者認為，聯邦官員應在制定安全標準方面發揮重要作用。

約69%的受訪者表示，他們有留意主要AI公司呼籲放緩AI發展速度，以及加強監管與安全標準的相關新聞。

約55%的人認為放慢AI發展是好事，13%持相反看法，其餘的人不確定或沒有作答。

此外，約73%的受訪者指出，美國應優先確保以安全及負責任方式發展AI，23%則表示美國在這方面持續領先全球更為重要。

從與民主黨結盟的無黨籍美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），到美國總統川普（Donald Trump）親近盟友巴農（Steve Bannon），多位知名人士均呼籲聯邦政府採取行動，但迄今進展有限。

川普本人支持AI技術快速發展，而共和黨主導的聯邦眾議院休會至11月，短期內迅速採取行動的可能性不大。

精華 FAQ

  • 調查顯示，73%的美國人擔心AI公司沒有採取足夠措施，防止人工智慧對社會造成嚴重傷害，反映外界對企業自我監管能力普遍缺乏信心。

  • 39%的受訪者認為AI正對社會產生負面影響，較上月的36%上升，並創下路透/益普索自3月提出該問題以來的最高比例；只有11%認為AI是正面。

  • 約55%受訪者認為放慢AI發展是好事，且73%認為美國應優先確保AI安全負責任地發展；多數人也希望聯邦官員主導制定安全標準，而非僅靠企業自律。

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