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問鼎2028面臨挑戰 范斯恐被迫修改不受歡迎的川普政策

川普今演說 聯合國怕再被控「3重破壞」忙做這些事

問鼎2028面臨挑戰 范斯恐被迫修改不受歡迎的川普政策

記者顏伶如／即時報導
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由於問鼎2028年大選逐漸出現黨內挑戰者，副總統范斯在初選過程中可能被迫修改某些...
由於問鼎2028年大選逐漸出現黨內挑戰者，副總統范斯在初選過程中可能被迫修改某些不受歡迎的川普政策。（歐新社）

華盛頓郵報22日分析，由於問鼎2028年大選逐漸出現黨內挑戰者，副總統范斯在初選過程中可能被迫修改某些不受歡迎的川普政策。除了共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)之外，塔基州參議員保羅(Rand Paul)也表示正在考慮參選，路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)與克魯茲前幾周均造訪共和黨總統初選第一站的愛阿華州。

新罕布夏州是共和黨總統初選第二站，佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)18日參加當地一場共和黨晚宴活動前對媒體表示不會參選總統。不過，史考特後來在晚宴上發言時說，白宮工作比參議院工作有更多吸引力。

史考特說：「總統是最棒的工作。」他接著說：「若選不上總統就當州長，如果州長也當不上，還是得做點什麼，或許可以當個聯邦參議員。」史考特2024年曾考慮參選總統。

並未宣布參選卻引發參選傳聞的共和黨人士，史考特不是唯一。

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)尋求連任卻在今年5月初選敗給川普背書候選人，媒體報導傳出馬西可能參加2028年總統初選。

報導指出，如果共和黨初選提名過程出現內鬥，被視為川普接班人的范斯屆時將不得不修改某些不受歡迎的川普政策。自從前副總統高爾(Al Gore)以來，並沒有現任副總統在競爭激烈的初選勝出角逐總統選舉，目前川普施政滿意度比高爾試圖在2000年大選接班的前總統柯林頓更低。

共和黨總統初選要到期中選舉結束後才開跑，范斯支持度目前仍遙遙領先。不過，某些潛在挑戰者已經對范斯與川普政府政策提出批判。馬西便說，范斯與川普政府官員頻頻犯錯，失去參選資格。克魯茲則批評范斯在處理伊朗問題上的決策紀錄。

保羅接受媒體訪問時說，如果參加初選將反對關稅、對外開戰及聯邦政府持有企業股份。保羅反對項目都是川普政府當前政策。

他說，共和黨內現正存在民粹主義與自由市場的對抗，「希望到時候能有代表自由市場的候選人」。

保羅表示，是否參選目前機率是一半一半，期中選舉前不會做出決定。他說：「共和黨初選選民站在我這邊的比站在其他人那邊的還多。」

克魯茲與保羅都曾在2016年參加共和黨總統初選。克魯茲在愛阿華州與另外十州勝出，不過後來宣布退選，轉而支持川普。保羅在愛州初選得票率排名第五之後便宣布停止競選活動。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導認為，若黨內挑戰者增加，范斯在初選中可能必須調整部分不受歡迎的川普政策，特別是那些在共和黨選民間具爭議、可能影響提名的做法。

  • 除了德州參議員克魯茲與塔基州參議員保羅，路易斯安納州參議員甘迺迪也引發關注，佛州參議員史考特與眾議員馬西則因言行被聯想可能參戰。

  • 保羅表示若投入初選，將反對關稅、對外開戰，以及聯邦政府持有企業股份，強調要代表自由市場立場，與川普政府目前政策形成明顯區隔。

范斯 川普 共和黨

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