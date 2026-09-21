紅藍卡7月開始給付 已有70萬長者用GLP-1減重藥物
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俗稱紅藍卡的「聯邦醫療保險」(Medicare) 7月起對減重藥物給付以來，大量長者開始使用GLP-1減重藥物，禮來藥廠(Eli Lilly)執行長里克斯(Dave Ricks)表示，全美已有70萬名老人開始接受GLP-1治療，其中70%患者服用禮來的藥物。
里克斯接受媒體CNBC採訪時稱，截至目前為止，聯邦醫保覆蓋範圍擴大的成效非常令人鼓舞，更廣泛的GLP-1市場拓展正是該公司所期望的；他表示，醫保覆蓋範圍擴大讓藥物更普及。
這一次醫保覆蓋範圍擴大源自於臨時性的「橋樑計畫」(Bridge)，符合資格的受益人每月只須支付50元共同支付額(co-pay)即可獲減重藥物。紅藍卡持有人是屆滿65歲老年人或殘疾人士，約涵蓋6600萬人。
紅藍卡將給付範圍擴及減重藥物後，禮來公司的重磅減肥注射劑Zepbound目前似乎是最大贏家。持卡老人可獲得Zepbound以及禮來公司新推出的減重藥物Foundayo，另外還有諾和諾德公司Wegovy口服藥物和Wegovy注射劑。
里克斯表示，禮來大約可吸引七成的新患者，其中許多人服用Zepbound；他認為醫生們仍會高度關注體重最重、併發症最多的患者，Zepbound在這些方面發揮重要作用。
里克斯補充說，針對尋求便捷治療方案、而且可能只需要減掉25到30磅的患者來說，禮來的Foundayo扮演更重要的角色。這款藥物4月間上市，比諾和諾德的Wegovy晚了幾個月，不過，全美服用口服GLP-1類藥物的新患者中，高達三分之一選擇服用禮來Foundayo。
里克斯指出，推廣過程中並未出現太多後勤問題，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)做得很好，不僅為醫生進行培訓，並且與禮來、諾和諾德兩家公司和保險系統進行合作。
禮來執行長表示，全美已有70萬名長者開始接受GLP-1治療，且擴大給付後市場反應相當明顯，顯示醫保覆蓋提升了藥物可近性與使用率。 禮來被視為最大贏家，因為約70%的新患者選擇其藥物，其中不少人使用Zepbound；若是需要較便捷治療者，Foundayo也吸引了相當多新患者。 這次擴大給付來自臨時性的橋樑計畫，符合資格者每月只需支付50元共同支付額即可用藥；CMS也協助醫師培訓並與藥廠、保險系統合作。
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禮來執行長表示，全美已有70萬名長者開始接受GLP-1治療，且擴大給付後市場反應相當明顯，顯示醫保覆蓋提升了藥物可近性與使用率。
禮來被視為最大贏家，因為約70%的新患者選擇其藥物，其中不少人使用Zepbound；若是需要較便捷治療者，Foundayo也吸引了相當多新患者。
這次擴大給付來自臨時性的橋樑計畫，符合資格者每月只需支付50元共同支付額即可用藥；CMS也協助醫師培訓並與藥廠、保險系統合作。
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