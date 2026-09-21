面試時1個小動作 竟讓招聘主管直接扣分？Z世代不買帳

美國22至25歲年輕人的職缺數量，在受到AI影響較大的產業中，自2022年以來已經下降13%。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，在如今殘酷的就業市場中，Z 世代正把自己最好的狀態帶進求職面試。

但與此同時，他們也帶上了自己的「情緒支柱」一杯冰拿鐵。

最近，網路上掀起一場世代之爭，爭論的卻是一個看似再簡單不過的問題：手裡拿著一杯冰咖啡，大搖大擺走進求職面試，到底是不夠專業，還是根本沒什麼大不了？

這場爭論源自TikTok企業招募人員@caitlinrecruiter。她公開點名部分Z世代求職者，批評他們面試時手上還拿著冰拿鐵。她表示，自己擁有16年替財星500大企業招募人才的經驗，因此特別提醒求職者，不要把這種過於隨性的習慣帶進面試場合。

她在一段爆紅影片中表示，「當你拿著冰咖啡或冰拿鐵出現時，至少從我的觀點，以及招聘人員的角度來看，這會讓人覺得，這場面試只是你今天一連串跑腿行程中的其中一站。」

她進一步說，「看起來就像是你先去了Target，再去了星巴克（Starbucks），然後順便來參加一下我的面試，接著還要繼續去辦下一件事。」

在她看來，面試時手裡拿著飲料，很容易給人一種態度隨便、沒有把面試當一回事的印象。

果不其然，這番言論一出，網友立刻分成兩派。隨著招聘主管、職場人士與求職者紛紛加入討論，相關影片、貼文和留言大量湧現，一場「冰咖啡之爭」就此越演越烈。

另一名創作者也加入戰局，直呼帶著一杯「濕漉漉、塑膠製、滿是水氣的杯子」走進面試室，根本「邪門至極」。

他指出，冰咖啡直接放在桌上，可能留下難看的水漬；更重要的是，當你正努力留下良好第一印象時，如果面試過程中不停發出大聲吸飲料的聲音，也難免顯得不夠得體。

不過，Z 世代求職者及支持者則為自己「維持咖啡因供應」的權利辯護。

他們認為，如果一家公司會因為求職者手裡拿著一杯冰咖啡，就決定不錄用對方，那麼這種地方本來就不是自己想工作的地方。

一名Z世代TikToker更激動地表示，「如果你因為我帶著一杯冰咖啡就不想錄用我，那我根本就不可能替你工作。」

在她看來，所謂的「傳統禮儀」，很多時候不過是企業灌輸給員工的一套規矩。

LinkedIn News也加入了這場討論，整理了幾位專業人士的看法與建議。

奇普曼（Benjamin Chipman）是一名從事行銷工作的Z世代人士。他建議，如果面試者真的想帶飲料，最好用左手拿，讓右手保持乾燥，這樣在需要與對方握手時也不至於手忙腳亂。

他同時提醒，面試過程中不要一直搖晃杯子裡的冰塊，最後幾口飲料也不要發出明顯的吸吮聲。

「這是世代差異造成的嗎？」通訊經理雷德（Adam Raider）問道。

他的答案則非常直接，「我絕對不會帶冰咖啡進去…也不會帶熱咖啡、茶、汽水、果汁、桑格利亞酒…或任何其他飲料進入求職面試。如果對方提供水，我倒是會接受。」

另一名Z世代TikToker則認為，這場爭論真正的核心根本不是冰拿鐵，而是人們是否應該繼續遵守那些與一個人究竟能不能做好工作毫無關係的「武斷式專業標準」。

但批評者反駁說，手裡拿著一杯剛買的冷萃咖啡，也可能讓人產生另一種觀感：求職者的時間管理能力或許不佳。畢竟，這似乎意味著他們甚至沒辦法在進辦公室之前把早上的咖啡喝完。

而對Z世代來說，這場爭論背後其實還有一個更現實的問題。

目前，美國22至25歲年輕人的職缺數量，在受到AI影響較大的產業中，自2022年以來已經下降13%。換句話說，Z世代本來就身處一個更加艱難的就業環境。

根據resumetemplates.com的資料，大約每10名招聘主管中，就有4名（41%）認為Z世代求職者普遍缺乏專業素養；另有30%的招聘主管認為，他們容易受到干擾。

在一個對Z世代職場習慣並不友善、競爭又日益激烈的就業市場裡，那杯冰咖啡最後付出的代價，可能不只是買它時花掉的5美元。