美東航班「卡住了」通訊故障蔓延多個機場 維修需13小時

圖為拉瓜地亞機場。（美聯社）

據福斯新聞報導，周一紐約州 、紐澤西州及賓夕法尼亞州多座主要機場受到設備故障影響，導致部分航班暫停起飛（ground stop）並出現大幅延誤，整個區域的航空交通受到干擾。

聯邦航空管理局（FAA）稍早表示，由於費城 航站區管制中心（Philadelphia TRACON）的部分通訊頻率出現問題，FAA暫停飛往費城國際機場、泰特波羅機場（Teterboro）及紐華克自由國際機場的航班。

隨後，航班運行受到的影響進一步擴大。到了周一下午，FAA已對以下機場實施航班地面暫停措施：

．費城國際機場（PHL）

．紐瓦克機場（EWR）

．甘迺迪國際機場（JFK）

．蒂特波羅機場（TEB）

至於拉瓜地亞機場（LGA），則實施航班地面延誤措施。

FAA局長貝德福（Brian Bedford）表示，費城航站區管制中心一度失去主要通訊線路。當管制員切換至備用系統後，發現其中一條光纖電纜已經損壞。

官員最初希望透過安裝替代線路恢復服務。然而，貝德福後來表示，替代線路也發生故障，因此費城國際機場（PHL）及紐瓦克機場（EWR）的航班地面暫停措施仍未解除。

貝德福另外表示，拉瓜地亞機場（LGA）及甘迺迪國際機場（JFK）的航班將恢復運作。路透社報導。

FAA表示，受損光纖電纜的維修工作預計需要約13小時。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）向記者表示，「這些問題對我們來說並不是新鮮事。」

達菲說，「我們知道這些問題可能發生，也知道這類線路中斷可能發生。」他並補充表示，運輸部一直在努力升級FAA的設備以及電信通訊架構。

達菲表示，「當我們逐步導入所有新設備以及新的電信架構時，這一切都需要資金。這就是為什麼我們必須從整體角度來看待所有事情，包括重新規劃我們的電信系統。」

達菲表示，目前相關工作仍在運輸部尚未取得全部所需資金的情況下進行。他補充說，「當我們取得資金後」，該部門就能加快相關工作的進度。

不過，達菲表示，對於此次設備故障，他並不感到意外。