中國研究船現蹤北極海域 美國密切注意
美國海岸防衛隊（USCG）北極區指揮官、海軍少將李特（Bob Little）表示，美國基於對國土安全的關切，正「密切注意」中國研究船在阿拉斯加州北極海域的一舉一動。
李特告訴路透，今年迄今已有4艘中國研究船在美國北極海域進行離岸作業，相較下2025全年是5艘。
他到訪挪威首都奧斯陸參加安全會議期間受訪表示，這些中國船隻在美國阿拉斯加州（Alaska）周遭海域航行，包括阿留申群島（Aleutian Islands），並進入白令海峽（Bering Strait），最北甚至抵達北極點（North Pole）。他預計在這場會議中發表談話。
李特表示：「當他們在美國主權領域內和周圍活動，這就是我的職責所在，是我密切注意和擔心的部分。因此，不論在我方專屬經濟區（EEZ）或延伸的大陸棚一帶，我們確實對此懷有安全疑慮。我們正密切注意這些活動。」
他指出，這些船隻始終停在公海，但未依慣例透過外交管道事先知會美國。
李特也說：「當我們質疑他們和探詢活動目的，他們通常回答『我們正在國際海域作業』或『我們正進行科學研究』。」
李特認為，此事令人擔心不外乎兩個原因，中國可能參與聚焦屬於美國海域海底礦產開採的科學研究，以及這些船隻活動可能使「中國取得軍事優勢，或對美國構成安全威脅」。
指揮官李特表示，這些船隻在美國主權領域附近航行，涉及專屬經濟區與延伸大陸棚，讓美方基於國土安全產生疑慮，因此持續密切注意。 李特指出，今年迄今已有4艘中國研究船在美國北極海域進行離岸作業，而他估計2025年全年總數為5艘，顯示相關活動相當頻繁。 美方認為風險主要有兩個：一是中國可能蒐集與美國海域海底礦產開採相關的科學資料，二是相關活動可能讓中國取得軍事優勢，甚至構成安全威脅。
精華 FAQ
指揮官李特表示，這些船隻在美國主權領域附近航行，涉及專屬經濟區與延伸大陸棚，讓美方基於國土安全產生疑慮，因此持續密切注意。
李特指出，今年迄今已有4艘中國研究船在美國北極海域進行離岸作業，而他估計2025年全年總數為5艘，顯示相關活動相當頻繁。
美方認為風險主要有兩個：一是中國可能蒐集與美國海域海底礦產開採相關的科學資料，二是相關活動可能讓中國取得軍事優勢，甚至構成安全威脅。
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