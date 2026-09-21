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已故「特哈諾歌后」莎麗娜肖像遭盜用 Shein拒絕負責

記者顏伶如／即時報導
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圖為粉絲身穿印莎麗娜肖像的衣服。示意圖（美聯社）
圖為粉絲身穿印莎麗娜肖像的衣服。示意圖（美聯社）

已故「特哈諾歌后」(Queen of Tejano Music)莎麗娜(Selena Quintanilla)未授權的姓名、肖像與形象商品出現在流行時尚購物平台希音(Shein)，莎麗娜家屬與家族經紀公司向聯邦法院提告，Shein上周則向法院提交動議指出，不應該為獨立第三方賣家的上架及販賣的商品承擔直接責任。

莎麗娜在事業巔峰之際，1995年被粉絲俱樂部會長槍殺身亡，得年23歲。莎麗娜生平故事後來搬上銀幕，由珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)飾演女主角。

Shein平台出現未授權的莎麗娜姓名、肖像與形象商品之後，家族經紀公司Q Productions在2025年8月發出「停止並終止」(cease and desist)警告函，並在2026年3月向加州中區聯邦法院提告，指控平台侵犯商標權、智慧財產權與肖像權，涉嫌虛假來源標示、不實陳述及不公平競爭，要求賠償。

告示牌雜誌(Billboard)報導，Shein在17日提交法院的動議當中主張，法院應該駁回原告指控，因為涉案商品是由獨立第三方賣家提供，不是Shein直接製造或銷售。Shein在動議中說，侵權責任應該由第三方賣家承擔。

報導分析，Shein的辯護策略核心在於區分自我品牌的銷售產品與獨立賣家透過平台提供的商品。

報導指出，未授權商品可能利用藝人姓名、肖像、商標及形象謀取商業利益，這些資產經常在藝人過世的數十年之後，由遺產管理機構或遺產管理人負責處理。

Shein辯護律師表示，Shein只提供電商平台，讓第三方賣家商品出現在搜尋結果，並且處理付款與訂單履約，獨立賣家侵權行為不應該讓電商平台承擔直接責任。

Shein同時表示，遭到經紀公司指控的莎麗娜商品已經下架，賣價被要求必須遵守使用規定，必須保證商品未侵犯第三分智慧財產權。

精華 FAQ

  • 因為Shein平台出現未授權的莎麗娜姓名、肖像與形象商品，家屬與家族經紀公司認為已構成商標、肖像權與智慧財產侵害，因此向聯邦法院求償。

  • Shein主張涉案商品是由獨立第三方賣家上架與販售，不是由平台直接製造或銷售；因此侵權責任應由賣家承擔，而不該由Shein負直接責任。

  • 此案牽涉平台責任與第三方賣家責任的界線，也涉及商標權、肖像權、虛假來源標示、不實陳述與不公平競爭等智慧財產相關爭點。

珍妮佛洛佩茲 加州 Shein

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