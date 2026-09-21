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遭白宮封殺CNN等三媒體提告 川普搬出國家安全回擊

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遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德21日在白宮外的街角播報。路透
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德21日在白宮外的街角播報。路透

白宮與媒體的對立升級。在遭白宮撤銷採訪權限後，美國三家知名新聞機構21日聯合控告川普政府；美國總統川普隨後強硬發文回應，宣稱白宮並非打壓新聞自由，而是要清除「如癌症般蔓延」的假新聞，還說這些媒體威脅國家安全。

法新社報導，遭白宮禁止進入採訪的美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico，以及新聞頻道MS NOW等三家媒體21日發表聯合聲明，正式通知美國政府將提起訴訟。

三家媒體在聲明中指出：「今天上午我們已通知政府，我們今天將提起訴訟，以捍衛憲法第一修正案賦予我們的權利，並維護政府無權決定媒體報導或刊登哪些內容的原則。」

三家媒體強調，白宮在未經通知或正當法律程序下撤銷採訪權，純粹是因為不滿報導內容。若任由政府濫用行政權力過濾媒體，將嚴重威脅美國憲法保障的新聞自由與公眾獲知真相權利。

面對媒體的法律行動，川普21日在社群平台發文，指控這些媒體長期散播「假新聞」企圖削弱其執政。

川普在貼文中說：「白宮並不是打擊新聞自由，我非常珍惜新聞自由。白宮是在對『假新聞』發起反攻！假新聞已經像癌症一樣，在我們深愛的美利堅合眾國體內蔓延。它是腐敗的、蓄意的、無孔不入的、完全協同運作的，而且徹底失控。這已對我們的國家安全構成威脅，必須立刻被制止！感謝大家對此事的關注。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 遭限制進入採訪的3家媒體是CNN、Politico與新聞頻道MS NOW。它們共同通知政府將提起訴訟，主張白宮未經通知或正當程序撤權，已侵犯憲法第一修正案保障的新聞自由。

  • 媒體認為，白宮撤銷採訪權並非基於合法標準，而是不滿報導內容、試圖干預新聞呈現。它們強調政府無權決定媒體能報導什麼，否則將嚴重威脅公眾知情權。

  • 川普在社群平台發文反擊，宣稱白宮不是打壓新聞自由，而是在對假新聞反攻。他還把假新聞形容為像癌症般蔓延，稱其腐敗、協同運作，並已對國家安全構成威脅。

白宮 川普

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