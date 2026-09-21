共和黨眾議員提案 禁止國會議員利用特定專款自我圖利

共和黨加州聯邦眾議員金映玉(Young Kim)提出「禁止國會議員自我圖利決議案」，希望修補國會議員經常用來自肥的另一個法律漏洞。（眾議員官網）

福斯新聞網21日報導，眾議院 7月底通過旨在限制國會議員與家屬股票買賣的「禁止內線交易法案」(Stop Insider Trading Act)之後，共和黨 加州聯邦眾議員 金映玉(Young Kim)如今提出「禁止國會議員自我圖利決議案」(Stop Congressional Self-Enrichment Resolution)，希望修補國會議員經常用來自肥的另一個法律漏洞。

根據眾院現行法規，國會議員申請特定專款(earmark)時必須證明自己與配偶並不在撥款受益對象之列。「禁止國會議員自我圖利決議案」則要求擴大規範，國會議員的直系親屬與間接財務利益，都不能是特定專款的受益對象，例如持有房地產因為緊鄰建設計畫而可能因此增值。

前任共和黨籍眾院議長哈斯特(Dennis Hastert)2006年因為一項價值2億多元的專款計畫遭到批評，因為款項是用來在他持有的房地產附近興建一條景觀公路。

金映玉對福斯數位新聞(Fox Digital News)表示，專款如果撥給國會議員擔任董事會或理事會成員的非營利組織，使得家族得以間接獲利，也必須受到規範。她說，為國會議員及配偶、兒女擁有公寓大樓旁的公園撥款，同樣也要受到規範。

她表示，透過國會議員爭取得到的聯邦資金，興建公園或社區中心之後，可能提高高地房產價值，讓國會議員與家屬間接受惠，政府資金修建通往國會議員永有的鄉村土地道路也一樣。她說，只要是因為專款而讓國會議員家屬獲得質質財務利益，不管是直接或間接，都是決議案規範目標。

金映玉說，國會議員以為能夠利用社區項目資金或選區專款自我圖利的日子已經不多了。她說：「現在是推動法案的良好時機，因為美國人民已經受不了政治人物越來越有錢，普通百姓卻為維持溫飽煩惱。」

她舉例說，2000年代初期阿拉斯加州被喻為「不知通往何處之橋」(Bridge to Nowhere)建設計畫，引發民眾對專款遭到濫用的憂心，專用專款在後來十年因此遭到凍結。