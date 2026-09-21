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ICE探員德州奧斯汀槍擊委內瑞拉籍外送男 民眾抗議 市長要求徹查

編譯陳韻涵／即時報導
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德州首府奧斯汀市府官員表示，聯邦移民及海關執法局(ICE)探員20日攔檢車輛後開槍，造成一名委內瑞拉籍男子重傷送醫，所幸情況穩定；事件發生後，現場立刻聚集群眾抗議；奧斯汀市長瓦特森(Kirk Watson)呼籲ICE讓市警局和德州騎警(Texas Rangers)參與調查，適當地釐清真相。

綜合外電報導，奧斯汀市警局長戴維斯(Lisa Davis)表示，這起事件20日下午1時前不久發生，ICE探員攔查車輛後，短暫追捕該名男子並開槍，子彈擊中他的軀幹。

有線電視新聞網(CNN)報導，移民律師凱特．林肯-戈爾德芬奇(Kate Lincoln-Goldfinch)證實，受傷男子為28歲的外送平台Door Dash司機佩雷斯(Wilber Rafael Garces Perez)，她接受佩雷斯的家屬委託承接此案。

林肯-戈爾德芬奇引用醫院律師的說法告訴CNN，佩雷斯出院後，「我們認為他被交由ICE拘留」。

CNN引述執法部門消息人士的說法報導，佩雷斯是來自委內瑞拉的無證移民，且已被下達最終驅逐令。

林肯-戈爾德芬奇說，佩雷斯的妻子宣稱不知道驅逐令的存在，以為丈夫正在辦理移民手續；律師發布聲明表示，「我們掌握的消息是，佩雷斯當初合法入境美國且有工作許可」。

奧斯汀市長瓦特森表示，希望市警局能參與調查，並邀請德州騎警加入；他認為，由ICE獨自調查卻排除其他單位「並不恰當」。

瓦特森與民主黨籍聯邦眾議員卡薩(Greg Casar)指出，ICE近期在奧斯汀拘留的人數增加；ICE執法行動幾周前席捲當地時，卡薩等人就曾示警，必須在有人中槍前讓ICE撤離，如今一語成讖。

卡薩辦公室表示，尚不清楚佩雷斯是否為ICE此次掃蕩的目標對象。

當地電視新聞畫面顯示，下午已有民眾聚集在現場對街抗議，附近停著一輛乘客座車門受損的藍色豐田(Toyota)轎車Corolla，多名ICE探員在旁戒護。

這起事件發生在ICE今夏擴大執法之際，7月與8月的單月逮捕人數首度突破5萬。今年以來，涉及聯邦移民官員的槍擊事件頻傳，明尼蘇達州兩名美國公民遭ICE探員槍擊身亡的案件引發強烈反彈。此外，川普總統去年重返白宮以來，已有50多人在ICE拘留期間死亡。

人權團體指控，川普政府的移民掃蕩行動侵犯憲法保障的言論自由與正當法律程序權利；川普則為政策辯護，強調相關作為旨在提升國內安全。

精華 FAQ

  • ICE探員20日攔查車輛後短暫追捕並開槍，子彈擊中男子軀幹。傷者為28歲外送員Wilber Rafael Garces Perez，送醫後情況穩定。

  • 市長Kirk Watson認為不應只由ICE獨自調查，呼籲讓市警局與德州騎警共同參與，以便更完整、適當地釐清事發真相。

  • 除現場出現抗議外，外界也關注ICE近期在奧斯汀擴大執法、移民拘留增加及聯邦移民執法爭議，並質疑是否侵犯正當程序與權利。

ICE 德州 槍擊

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