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克蘭西案流審後 前夫攜新妻上「60分鐘」首度受訪

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克蘭西案流審後 前夫攜新妻上「60分鐘」首度接受專訪

世界新聞網王若馨／即時報導
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麻州殺3子案被告琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)的前夫派翠克(Pat...
麻州殺3子案被告琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)的前夫派翠克(Patrick Clancy)。(美聯社)

麻州殺3子案被告琳賽·克蘭西(Lindsay Clancy)的前夫派翠克(Patrick Clancy)首次接受電視專訪，今日美東時間晚上7時於CBS新聞節目「60分鐘」播出，預計他會提及喪子之痛，並回應網路上流傳他與子女之死有關的陰謀論。

影片來源：YouTube@60 Minutes

他的新任妻子瑞秋·丹尼斯(Rachel Danis)也將一同現身受訪。

陪審團未能就案達成一致裁決。12名陪審員中有11人傾向認定克蘭西受到產後精神病影響，應不負刑責，但有一名陪審員站在檢方一邊，認為她當時清楚自己在做什麼。

由於陪審團意見不一，法官於9月4日宣布審判無效。

節目方在釋出的預告片段中，問派翠克是否生自己的氣，或覺得自己沒盡到責任。

「我想，就當時我能做的，我已經盡力了。」他說。「但我得承受這個結果。我每一天都在承受這件事。」

丹尼斯說，派翠克是「最無私、最支持另一半的人」。

「我不了解這件事為什麼會被扭曲成這樣。」她說，「我只是在一個很冷的周六，在中央公園遇見了在跑步的他。我不覺得這有什麼不對。」

在2023年凶殺事件發生數個月後，派翠克搬到紐約，他與丹尼斯2024年開始交往，兩人在2026年4月結婚。

審理期間，檢辯雙方都不否認克蘭西在家中勒死子女可拉(Cora)、道森(Dawson)與卡倫(Callan)，雙方真正的爭執點是法律責任。

普利茅斯郡地方檢察官尚未表態是否會再次起訴克蘭西，法院已排定9月29日召開聽證。

精華 FAQ

  • 他們首次同台受訪，是為了談論3名孩子遇害後的巨大悲痛，同時回應外界將孩子死亡與派翠克連結的網路陰謀論，試圖澄清相關質疑。

  • 12名陪審員中有11人傾向認定克蘭西受產後精神病影響，應不負刑責；但有1人認為她當時清楚知道自己在做什麼，最終導致無法達成一致裁決。

  • 由於法官已宣布審判無效，普利茅斯郡地方檢察官尚未決定是否重啟起訴，法院並已排定9月29日舉行聽證，後續將視檢方立場而定。

麻州

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