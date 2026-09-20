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Anthropic創辦人：AI時代競爭下 文理學位可助勝出

中央社舊金山20日綜合外電報導
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Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）在聯合國安理會會議連線...
Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）在聯合國安理會會議連線。（美聯社）

原是記者的美國人工智慧AI）開發公司Anthropic創辦人之一克拉克（Jack Clark）大學主修英國文學和創意寫作，他表示自己所受的文學教育幫助他成為AI界具影響力的人物。

美國財經媒體「財星」（Fortune）報導，克拉克今年稍早在1場研討會上說：「我是文學系畢業的，我想你大概不會料到這樣的背景會是最先進AI公司的共同創辦人。」

他進一步表示：「事後證明，我學到的很多歷史及我們對於未來會想像哪種故事，都是有用的。這些教育以我想大多數人沒料到的方式，與AI極度相關。」

過去數十年由於電腦科學吸引力大增，美國科學、科技、工程、數學（STEM）學科的就學人口顯著成長。根據美國國家科學與工程統計中心（National Center for Science and Engineering Statistics，NCSES）的資料，2000至2015年間，科學和工程學系註冊人數增加1/3多。

不僅如此，NCSES的資料還顯示，2013至2023年間，美國STEM就業人口成長達26%，反觀非STEM就業人口則僅成長9%。

然而，面對世界經濟發展越來越由AI驅動，年輕人如何在當中找到自身定位，克拉克認為，最好的方法可能是學會提出對的問題。

他說：「真正重要的是知道問對問題，以及當你將許多不同學科的洞見相互碰撞時，有直覺能判斷會產生哪些有趣的事。」

克拉克並表示，年輕人應該避免追求基礎或「機械式」程式設計的工作，因為未來重要性還會更強的學位，是要能夠「將廣泛不同學科加以綜合，並予以分析性思考」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 克拉克大學主修英國文學和創意寫作，原本還是記者出身，卻成為最先進AI公司的共同創辦人，顛覆外界對科技領袖學歷的刻板印象。

  • 克拉克認為，文學教育讓他學會歷史脈絡與敘事想像，也能把不同學科的洞見連結起來，這些能力在理解AI與未來發展時非常有用。

  • 他建議年輕人不要只追求基礎或機械式程式設計，而應培養問對問題的能力，並選擇能整合多元學科、進行分析性思考的學位。

人工智慧 AI Anthropic

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