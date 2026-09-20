Karina代言鞋廣告掀三K黨爭議 Converse道歉下架

運動品牌Converse近日以韓國女團aespa成員Karina為主角的球鞋宣傳廣告，因畫面被指令人聯想到三K黨，已撤下並發表道歉聲明。(擷自Threads@Converse)

運動品牌Converse近日以韓國女團aespa成員Karina為主角的球鞋宣傳廣告，因畫面被指令人聯想到三K黨，已撤下並發表道歉聲明。

廣告中，Karina身穿長及小腿的白裙，站在星形聚光燈下，左手持一雙黑色高筒運動鞋。

網上批評集中在光影形成的剪影，有人認為尖角形狀像三K黨頭罩，而Karina手持球鞋的姿勢，乍看容易令人誤以為有人上吊，聯想到私刑吊死黑人的意象。

在批評聲浪延燒後，Converse於18日下架廣告，並表示：「我們很抱歉。我們理解為何這張圖像令人深感不安，也承認自己做錯了。」

路易斯安納州民主黨籍聯邦眾議員卡特(Troy Carter)要求品牌出面說明內部的創意與審核流程。他說：「這個廣告是誰創作的？誰核准的？有多少高層知情？現場有沒有黑人參與？如果有，他們的意見有沒有被聽進去？」

卡特說：「你不能悄悄撤圖、發個公關稿道歉就想了事。…大眾有權知道這件事是怎麼發生的、誰該負責，以及你們接下來打算怎麼處理。」

這並非Converse最近唯一引發爭議的廣告，另一組來自Converse x Palmes合作的Jack Purcell系列中，畫面出現一個人站在梯子上，以及掛在樹上的鞋子，同樣被部分網友聯想到私刑場景。

這波反彈對母公司耐吉(Nike)再添壓力。耐吉股價已逼近12年低點，同時面臨中國市場銷售放緩、競爭品牌追趕，消費者抱怨缺乏新意，以及廣告意識形態過度迎合左派等問題，近日更被剔除出史坦普100指數成分股。