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巡演嘉賓挺巴勒斯坦遭除名掀波 紅髮艾德公開致歉

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巡演嘉賓挺巴勒斯坦遭除名掀波 紅髮艾德公開致歉

中央社費城19日綜合外電報導
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歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）在費城舞台上發言，回應饒舌歌手麥可莫因本月稍...
歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）在費城舞台上發言，回應饒舌歌手麥可莫因本月稍早在一場演出中高喊「解放巴勒斯坦」而遭撤下巡演所引發的爭議。（路透）

英國創作歌手「紅髮艾德」艾德希蘭今天就自己處理近期爭議的方式公開道歉。此事源於歌手麥可莫擔任暖場嘉賓時，在台上挺巴勒斯坦，遭紅髮艾德的美國巡演陣容除名。

影片來源：YouTube@Washington Post

本月4日，美國饒舌歌手麥可莫（Macklemore）在美國新澤西演唱會上發表支持巴勒斯坦言論，並高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine），隨後遭到「紅髮艾德」艾德希蘭（Ed Sheeran）的美國巡演陣容除名。其餘4組暖場嘉賓集體退出抗議，聲援麥可莫。

紅髮艾德隨後在社群平台Instagram發文說：「麥可莫被移出巡演名單是主辦單位的決定，不是我。」他說麥可莫的合約是主辦方麥西納巡演集團（Messina Touring Group）終止。

批評人士指控紅髮艾德未能挺身而出。

路透報導，今天是麥可莫被移出巡演陣容後，紅髮艾德首度重返舞台，他選擇打破沉默，公開抨擊以色列對待加薩（Gaza）居民的方式「毫無道理」。

紅髮艾德在費城對觀眾說道：「我不得不做出一些艱難的決定，我犯了錯，我真的非常非常抱歉。」

他在林肯金融球場（Lincoln Financial Field）的演唱會一開始，形容2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列的襲擊「極其可怕」。那次攻擊造成1200名以色列人喪生。

但他也表示，以色列隨後發動的戰爭在加薩造成數以千計的人死亡，且幾乎全體居民流離失所，這樣做是「災難性的、毫無道理且不成比例」。

紅髮艾德也譴責在約旦河西岸（West Bank）的「體制性不公」。以色列右翼聯合政府在當地允許猶太屯墾區大幅擴張。

紅髮艾德今天登台演出前，數十名挺巴勒斯坦抗議者聚集在距離演唱會場地約半英里處。主辦者表示，他們到那裡是希望向民眾說明加薩狀況，以及讓支持巴勒斯坦人的在地團體受到關注。

精華 FAQ

  • 因他在新澤西演唱會上公開支持巴勒斯坦，並高喊「解放巴勒斯坦」，之後遭巡演陣容移除。此事引發其他4組暖場嘉賓集體退出抗議，聲援麥可莫。

  • 他在費城演出時坦承自己犯了錯，對處理爭議的方式表示非常抱歉，同時稱麥可莫被移出名單是主辦單位決定，不是他本人做的。

  • 他先形容哈瑪斯對以色列的攻擊極其可怕，也表示以色列對加薩的戰爭造成大量死傷與流離失所，屬於災難性、毫無道理且不成比例的作法。

巴勒斯坦 加薩 新澤西

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