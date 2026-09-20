「瘦瘦針」掀新一波訴訟 恐引發「罕見眼中風」失明風險

網球名將小威廉絲（Serena Williams）為美國遠距醫療公司Ro推出的GLP-1減重藥物代言。 路透

GLP-1類減重 藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失明的集體訴訟。儘管醫生和研究人員表示，現有證據尚不足以證明俗稱「瘦瘦針」的這類藥物，確實可能產生這種嚴重的潛在不良反應，但也凸顯出患者期待減重針劑帶來的效果之際，更應對進入自己體內的藥物提高警覺。

部分最新科學研究表明，服用某些GLP-1類藥物，發生「非動脈炎前部缺血性視神經病變」（NAION）的風險可能會增加。但也有醫生和研究人員表示，一些證據確實顯示，這類藥物可能使患者失明的風險增加近一倍，但仍只會導致極少數人突然失明，大約平均每1萬名服用該藥物的患者中，只有2人會罹患這種疾病。

丹麥藥廠諾和諾德（Novo）與美國禮來（Eli Lilly），近來都面臨這類訴訟；費城聯邦地區法院也提起一系列訴訟，指兩家公司的GLP-1藥物導致NAION，且兩家公司均未能充分警告患者。這兩家公司生產知名減肥藥和糖尿病藥物Wegovy、Ozempic和Zepbound。

兩家公司都堅持，這些個人傷害訴訟毫無根據；禮來在給法院的文件中，稱自家的藥物安全有效。

儘管如此，從日本到澳洲和英國與歐洲，全球已有部分國家強制要求藥廠，須在藥品標籤上加註關於NAION的警告或資訊。

美國目前尚無此類警告，但美國食品藥物管理局（FDA）於2024年底首次發現NAION可能與服用這類藥物相關後，正進行調查。

2025年6月，歐洲藥品管理局（EMA）得出結論，NAION是Ozempic和Wegovy主要成分司美格魯肽一種非常罕見的副作用，並建議諾和諾德在歐洲這類藥品的標籤上增加警語。

在英國、日本和澳洲，這些藥物的標籤上也含有關於NAION的警告或資訊。在澳洲和紐西蘭，其他GLP-1受體激動劑的標籤上也包含相關訊息。

妙佑醫療國際（Mayo）視神經疾病專家、教授約翰·J·陳博士（音譯）表示，醫師應該協助患者評估自身的風險和益處。他甚至指出，對於需要使用Ozempic控制糖尿病或心臟病的患者來說，其效益可能大於風險。

然而，對於沒有肥胖相關風險因素的人來說，評估方式就有所不同了，「如果他們只是想減掉5磅，那可能不值得冒這個險」，畢竟「如果你不幸患上NAION，那將是毀滅性的打擊。」

在美國，自2025年以來，律師事務所Weitz & Luxenberg已代表患者在紐澤西州法院提起90多起官司，正向諾和諾德求償。

在丹麥，有27名患者因服用Ozempic或Wegovy後發生NAION，獲得逾150萬美元賠償。據丹麥患者賠償局（Danish Patient Compensation）稱，另有38起案件正在審理中。不過對此諾和諾德公司強調，這些案件屬於政府內部的行政賠償評估，該公司並未參與，亦不屬於案件的法律當事方。