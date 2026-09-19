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加州富豪稅公投案攻防升溫 6諾獎得主公開力挺

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加州富豪稅公投案攻防升溫 6諾貝爾經濟學獎得主公開力挺

編譯湯淑君／綜合外電
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加州第40號公投提案（Prop. 40）若在11月期中選舉獲選民支持，將徵收5%...
加州第40號公投提案（Prop. 40）若在11月期中選舉獲選民支持，將徵收5%的一次性億萬富豪稅，創下美國徵收富豪稅首例。（美聯社）

史提格里茲、克魯曼等六位諾貝爾經濟學獎得主聯名發表公開信，齊聲支持加州開徵5%億萬富豪稅。若這項公投案在11月期中選舉獲選民支持，將創下美國徵收富豪稅的首例。

金融時報報導，這封公開信支持加州第40號公投提案（Prop. 40），此案通過與否，將決定是否對資產淨值超過10億美元的億萬富豪課徵一次性的5%稅捐。參與聯署的六位進步派經濟學者宣稱，對這些超級富人徵稅，可能帶動全美各州乃至全世界的富豪稅課徵風潮。

這六位經濟學家包括：2021年諾貝爾經濟學獎得主暨世銀前首席經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz），2021年摘下諾獎桂冠的麻省理工學院教授戴蒙（Peter Diamond），2024年獲獎的艾塞默魯（Daron Acemoglu），2019年得主巴納吉（Abhijit Banerjee）和杜芙洛（Esther Duflo），以及2008年獲諾獎榮銜的貿易經濟學家暨政治評論家克魯曼（Paul Krugman）。

反對人士最近發動猛烈廣告攻勢，抨擊此稅將使加州稅收得不償失，並指控此稅有如「特洛伊木馬」，終會造成人人被課財富稅。

為這場公投案攻防戰砸下的資金，可能在加州史上名列前茅。由Google共同創辦人布林（Sergey Brin）領軍的科技企業家和創業投資人已集資1.93億美元，準備擊沉富豪稅公投案，並另提替代方案，防止未來加州課徵財富稅。

六位重量級經濟學家在公開信上表示，11月3日的投票「是人民第一次有機會開始約束億萬富豪的權力」。

信上寫道：「在我國一些最財大勢大的億萬富豪居住的加州，若能表決通過對他們徵收財富稅，將在別州啟動一股對超高淨值個人徵稅的運動，終究會擴及聯邦層級乃至於其他國家。隨著加州人前往投票所，他們投下的票將被視為民主政治vs.寡頭政治之戰的轉捩點。」

這六位經濟學者之前都表態支持財富稅，或對超級富豪提高所得稅。

他們寫道：「與反對人士說法相反，徵收億萬富豪稅不會讓矽谷完蛋，恰好相反。自2026年初宣布這項財富稅公投案以來，加州吸引的創業投資新資金占全美總數的80%，還比2025年之前的50%左右提高。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 加州第40號公投案若通過，將對資產淨值超過10億美元的億萬富豪，課徵一次性的5%稅捐。支持者認為，這是限制超級富人權力的重要一步，也可能成為其他州跟進的起點。

  • 聯名公開信的6位經濟學者包括史提格里茲、Peter Diamond、Daron Acemoglu、Abhijit Banerjee、Esther Duflo與Paul Krugman。他們多屬進步派，過去也曾支持財富稅或提高超級富豪所得稅。

  • 支持方認為徵收億萬富豪稅可約束寡頭權力，並可能擴散到全美與其他國家；反對方則警告此稅會讓加州稅收得不償失，甚至可能演變成全面財富稅。

諾貝爾 加州 公投

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