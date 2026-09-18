校外騷亂 賓州多名女大學生租屋前遭圍毆…警被控反應慢

圖為警車示意圖。（美聯社）

據紐約郵報報導，數名就讀於賓州 約克學院（York College of Pennsylvania）的女大學生，日前疑似在一起非法「街頭接管」（street takeover）活動引發的騷亂中，遭一群闖入她們校外租屋處的人士暴力攻擊。

據Fox 43報導，這些身分尚未公開的女學生於周六凌晨坐在租屋處前廊時遭到襲擊。她們被人扯頭髮、毆打、踢踹，甚至遭人噴灑防狼噴霧，其中至少一人一度失去意識。

其中一名學生向Fox 43描述事發經過時表示，「第一拳打下來之後，這些女孩就開始朝我們衝過來。接下來的事情就有點模糊了，因為我覺得當時很多人都朝我過來…我轉過身，看見我的朋友被人扯著頭髮從我們家的前廊階梯拖下去，然後就消失了。我另一個朋友也被人扯著頭髮拖走。」

根據影片，其中一名學生倒地後，數十名疑似涉案人士圍上前，對她拳打腳踢；與此同時，另一群攻擊者則在住宅外持續對另一名女子揮拳。

事件發生於2026年9月12日凌晨，地點位於約克市西傑克遜街（W. Jackson Street）300號街區，靠近約克學院校園北側。

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．非法街頭賽車活動引發騷亂

據報導，事發前，當地有數百人聚集，參加疑似非法街頭賽車及「街頭接管」活動。現場發生騷動後，大批人群轉移至學生租屋處附近，最終演變成暴力衝突。

學生們表示，衝突約在凌晨1時50分前開始。當時，她們要求聚集在住宅外的人離開，其中一名人士隨後先以言語挑釁她們。

一名受害學生表示，「其中一輛正在街頭賽車的車撞上了消防隊旁邊的一輛停放車輛，而消防隊就在我們家旁邊。事情發生後，所有當地人都往房子和草地這邊移動。我們一直要求他們離開房產範圍，而事情就是在那個時候爆發的。」

她稱，「我記得當時正在看我們那位戴著膝部支架的朋友，結果突然被人扯著頭髮從前廊拖走。從那之後，我被拖到停車標誌那裡，然後所有人都衝過來打我。我當時大概同時被12個人踢。」

這名學生表示，遭到圍攻時，她幾乎沒有能力保護自己，因為一隻手必須拉住自己的平口上衣（tube top），避免衣物滑落，而另一側臉部則持續遭到毆打。

她還表示，自己至少曾兩度昏厥：第一次是在肋骨遭到踢擊後，第二次則是在頭部受到擊打後。

「我不太記得自己到底是怎麼脫身的，但當時大概有30個人把我一個人包圍起來。他們一邊錄影，一邊從各個方向對我拳打腳踢。」她說。

另一名學生則回憶，當她們仍站在前廊時，整群人突然朝她們蜂擁而來。她還表示，有人甚至在住宅範圍內噴灑防狼噴霧。

．警方當時正處理另一宗重大案件

學生們表示，在暴力事件爆發前，她們曾多次致電警方，並獲告知警員正在趕往現場。

不過，當時約克市警方正在處理另一宗涉及持槍報案的重大事件。據報導，現場涉及特警（SWAT）行動，一名人士被困在建築物內且拒絕離開。

警方官員表示，在接獲校外打鬥的報案後，約克市警方要求鄰近警察機關提供支援。

約克市警方周三發布聲明表示，凌晨約1時49分，警方接獲派遣，前往西傑克遜街300號街區處理一起涉及大量人群的打鬥事件。

警方表示，接獲報案時，約克市警員正全力處理另一宗「正在進行的重大事件」。因此，一名約克市警察中士要求周邊警察機關提供相互支援，同時派出一批約克市警員前往處理這起打鬥。

警方表示，約克市警員於凌晨1時52分抵達現場，但當時大批聚集的人群已迅速散去。

警方補充說，警員隨後持續監控該區域，並由一名巡邏警員與參與打鬥的受害者接觸，以蒐集更多證據。目前，警方仍在調查這起攻擊事件。

．學生受傷 家屬質疑警方反應速度

據報導，數名遭攻擊的女學生在事件中受到瘀傷。其中一名受害者的父親則公開質疑警方對報案的反應速度。

他表示，「受到攻擊的不只是那些女孩，而是整條傑克遜街上的每一個人。我們談的不是五個女孩以及可能還有她們的室友，我們談的是數百名學生，所以警方的反應完全令人無法接受。」

對此，約克學院證實，這起校外事件涉及該校學生，以及一些與學校沒有關係的人士。

校方告訴媒體，根據約克市警方提供的資訊，一名學生要求與學校無關的人士離開該處房產後，這些人士便發起肢體衝突。

約克學院並表示，校方領導層一直在關注事件發展，目前仍持續與約克市政府及當地執法機關就校園周邊社區的安全問題進行討論。