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海景豪宅因海灘侵蝕面臨房屋落海危機 屋主以石牆鞏固卻引發爭議

記者顏伶如／即時報導
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圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Sc...
圖為2024年2月13日，在加州德納角（Dana Point）沿著景觀大道（Scenic Drive）的豪宅，因受到暴雨的影響，有房屋緊鄰著一處山體滑坡。美聯社

華盛頓郵報18日報導，聖嬰現象(El Nino)氣候影響造成的風暴與高浪加速海灘侵蝕，加州德納角(Dana Point)海景豪宅落海危機惡化，屋主興建昂貴石牆阻擋海水卻引發爭議。私人社區與地方政府主管長年關係緊張，屋主指控政府在保護方面做得不夠，來自社群媒體的批評聲浪則說，在海邊買房本來就是高風險，咎由自取。

德納角位於洛杉磯南部約一小時車程，海灘路(Beach Road)的海景第一排豪宅曾經是明星、知名運動員、迪士尼集團家族成員的住家或度假別墅。過去幾年，海灘受到侵蝕的威脅，讓居民因此團結起來。

居民娜塔莉·德里森(Natalie Driessen)在海灘路上的鄰居裡，有房屋已經陷入海中，其他幾戶則努力避免步上後塵。她說，對於房子遭受大海破壞，地方主管的態度是希望住戶放棄對抗，直接離開。今年3月在加州海岸委員會(California Coastal Commission)舉辦的協調會上，住戶之一的51歲整形醫生對郡政府督察員氣憤說道：「我們是有繳稅的。」

報導指出，居民希望每戶出資5萬集資興建永久化的石牆以便鞏固房子，但由於提議充滿高度爭議，經常被加州海岸委員會否決。

委員會發言人史密斯(Joshua Smith)便說，海堤能為房屋帶來暫時緩解，但同時也會加速侵蝕，導致有助於保護房屋的海灘受到摧毀。史密斯說，委員會的提議則是鋪設鵝卵石護坡、抬高房屋或在海灘補沙。

委員會日前批准海灘路17棟房子興建石牆的計畫，但許多居民拒絕簽字，理由是石牆如果沒有獲得永久許可，蓋好之後120天便可能要拆除。

前海岸委員會主任、聖塔芭芭拉加大(UC Santa Barbara)海洋政策中心主任萊斯特(Charles Lester)表示，對於類似緊急狀況的回應措施通常只是權宜之計，無法帶來良好的長期效果，一旦石頭放在海灘就很難清除，對於處境脆弱的社區來說，長遠之道可能是選擇撤退。

包括德里森在內的海灘路居民都了解，不是所有人都對於富豪家庭失去海景別墅感到同情。她說，靠著學貸完成大學學業，努力工作才在兩年前買下夢寐以求的海景別墅，如今後院已被海水摧毀，房屋則岌岌可危。

她說，跟鄰居共同花費約40萬元鞏固海堤、堆放沙包，向地方政府求助卻沒有獲得任何幫助。

精華 FAQ

  • 主要是聖嬰現象帶來的強風暴與高浪，加速海灘侵蝕，讓海灘路第一排豪宅的地基越來越脆弱，部分房屋甚至已經陷入海中，情況持續惡化。

  • 居民希望透過集資興建永久石牆保護房屋，避免海水繼續侵蝕，但加州海岸委員會認為海堤雖能短期防護，卻可能加速海灘流失，因此多次否決。

  • 屋主認為自己繳稅卻得不到足夠保護，要求政府協助；批評者則認為在海邊買房本就承擔高風險。官員則主張以撤退、補沙或抬高房屋等方式應對。

豪宅 加州 華盛頓郵報

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