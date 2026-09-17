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F-16戰機在密西根意外墜毀 飛行員成功彈射逃生

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為F-16戰鬥機。（路透）
圖為F-16戰鬥機。（路透）

據紐約郵報報導，一架F-16戰鬥機周四下午在密西根州鄉間地區墜毀並起火，當局隨即下令事故現場周邊居民撤離。

這架戰機隸屬於駐紮在德州拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）的第149戰鬥機聯隊。該部隊證實，戰機在大特拉弗斯郡（Grand Traverse County）發生「意外事故」後墜毀。

飛行員成功彈射逃生，目前正在附近一家醫院接受治療。布萊爾鎮監督官布隆辛（Nicole Blonshine）告訴紐約郵報，飛行員在利用降落傘降落後仍保持清醒，意識清楚。

她表示，目前沒有跡象顯示地面有人受傷，也不認為有房屋受到損害。

「我們目前正在調查這起意外事故。」第149戰鬥機聯隊一名發言人告訴紐約郵報。

接獲墜機通報後，救援人員迅速趕赴現場。

墜機後，事故地點附近一處高速公路交叉路口上空升起大片濃煙。

郡政府隨後下令，事故現場方圓一英里內的所有居民撤離。

大特拉弗斯郡緊急事務管理局也在社群媒體發布公告，「距離事故現場一英里內的居民請立即撤離。」

▲ 影片來源：Facebook＠CBS News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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