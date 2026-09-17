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海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成 恐囚終身

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海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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美國海關暨邊境保護局(CBP)官員烏里韋。(聯邦法庭檔案)
美國海關暨邊境保護局(CBP)官員烏里韋。(聯邦法庭檔案)

美國海關暨邊境保護局(CBP)官員烏里韋(Luis Uribe)被控利用聯邦執法人員身分，持槍並出示警徽，在芝加哥郊區性侵多名女子。聯邦陪審團17日裁定他11項罪名全部成立，最高可能面臨終身監禁。

45歲的烏里韋案發時派駐歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)。檢方指控，他在2022年2月至10月間，於香柏市(Schaumburg)及內瑞柏市(Naperville)對四名華人女子發動多次攻擊，利用槍枝及警徽威嚇受害人，部分案件還涉及搶劫及性侵。

陪審團經第二天審議後，裁定烏里韋10項假借公權力剝奪民權罪，以及一項在暴力犯罪中亮出槍械罪成立。聯邦地區法院法官阿隆索(Jorge Alonso)訂於明年1月21日判刑。烏里韋自2025年12月被捕後一直遭聯邦羈押。

審判期間，多名華裔女子透過翻譯出庭作證。其中一名女子表示，她在香柏市Days Inn旅館房間內，聽到有人敲門後，一名男子突然闖入。對方亮出警徽，將警徽和槍放在桌上，要求她交出金錢，之後強迫她進行性行為並性侵她。女子在庭上表示，當時非常害怕，因為對方有槍。

檢方指出，烏里韋的行為在當地華人性工作者圈子引起恐慌，甚至有人設法取得他的照片，希望傳給其他女子示警。

一名女子作證說，她2022年受一名人在中國的「老闆」指示取得烏里韋照片，並向他傳達訊息，希望他不要再傷害其他女子，甚至提出每周免費提供一次性服務作為交換。她後來在霍夫曼莊園(Hoffman Estates)的中式自助餐廳Royal Buffet與烏里韋見面，由友人拍下他的照片。

不過，辯方在審判中強烈質疑這些女子的可信度。辯護律師克蘭西(Michael Clancy)主張，烏里韋是遭一個由中國境內人士操控的賣淫集團設局。辯方稱，烏里韋曾向性工作者透露自己在國土安全部工作，之後成為對方試圖利用的目標。

烏里韋本人也出庭作證。他承認曾召妓，並向妻子隱瞞，但堅稱從未強暴任何人，也否認曾以協助處理移民問題交換性服務。

庭審期間一段交叉詰問尤其受到注意。檢方詢問烏里韋是否曾利用工作中的「體能訓練時間」離開工作地點，前往涉及其中一次性侵指控的場所。烏里韋回答自己當時「得到很好的鍛鍊」。助理聯邦檢察官Jonathan Shih隨即追問，他是否把強暴形容為「很好的鍛鍊」；烏里韋則否認是強暴，堅稱雙方發生的是合意性行為。

案件審理過程並非毫無爭議。多名女子英文能力有限，須透過翻譯作證，部分證詞也出現前後不一致。其中一名女子承認，過去對於誰曾陪同她與烏里韋見面說過謊，也未向聯邦調查人員完整交代自己與烏里韋的多次接觸。辯方據此質疑證人的可信度。

儘管辯方主張烏里韋遭設局，陪審團最終仍接受檢方提出的核心證據，裁定全部11項罪名成立。宣判時，烏里韋坐在辯護席雙手交握，沒有明顯反應；被帶回法院拘留區前，他則對法庭內一人表示，希望對方「照顧」其家人。

精華 FAQ

  • 他被裁定10項假借公權力剝奪民權罪，以及1項在暴力犯罪中亮出槍械罪成立，共11罪全數成立，依法最高可能面臨終身監禁。

  • 檢方指他在2022年2月至10月間，於香柏市與內瑞柏市多次以槍枝和警徽威嚇，對4名華人女子進行搶劫與性侵。

  • 辯方主張他是遭中國境內人士操控的賣淫集團設局，並質疑證人可信度；不過法官阿隆索已排定明年1月21日宣判。

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